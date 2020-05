35 địa danh biểu tượng Singapore phủ sắc xanh

Khu vườn với những "siêu cây" khổng lồ được khen lộng lẫy, thu hút khi tỏa ánh sáng xanh. Đại diện Gardens by the Bay viết trên Instagram: "Cảm ơn bạn, những anh hùng sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thắp sáng ánh sáng xanh để tri ân lực lượng tuyến đầu đã làm việc vất vả...".

Theo Singapore News Today, khu vườn nhân tạo này là một trong những địa danh nổi bật nhất nước này về đêm. Gardens by the Bay (nghĩa là những khu vườn bên vịnh) mở cửa ngày 29/6/2012, rộng hơn 100 ha, có hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm. Các "siêu cây" lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm.