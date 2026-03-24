344 người sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia được trả về nước

Đồng NaiLực lượng chức năng tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, phần lớn là lao động rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao", trong đó có 4 người bị truy nã.

Ngày 24/3, Bộ đội Biên phòng phối hợp các cơ quan chức năng Đồng Nai tổ chức tiếp nhận số công dân trên từ nhà chức trách Campuchia. Đây là những người bị lực lượng nước bạn phát hiện, bắt giữ trong đợt truy quét tội phạm thời gian qua.

Nhóm lao động được tiếp nhận sáng nay. Ảnh: Thái Hà

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng cùng công an tiến hành xác minh, phân loại. Theo Công an Đồng Nai, đa số là lao động tự do xuất cảnh sang Campuchia tìm việc, sau đó bị dụ dỗ vào các cơ sở lừa đảo, bị cưỡng ép lao động, cuộc sống khó khăn và có nguyện vọng trở về nước.

Quá trình sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp bị Công an các tỉnh, thành truy nã và đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho địa phương liên quan xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng liên tục tiếp nhận công dân Việt Nam do Campuchia trao trả. Phần lớn trong số này xuất cảnh trái phép và làm việc tại các cơ sở lừa đảo.

Phước Tuấn