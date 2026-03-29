343 người lừa đảo từ Campuchia bị bắt

Sau khi tiếp nhận gần 400 người được Campuchia trao trả, Công an Đồng Nai sàng lọc, khởi tố 343 nghi phạm do có hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao.

Ngày 29/3, Công an Đồng Nai bắt tạm giam 343 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người bị Campuchia trao trả, được cảnh sát sàng lọc tại cửa khẩu Hoa Lư. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, ngày 17/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ đội Biên phòng tiếp nhận gần 400 người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Phần lớn trong số họ hoạt động trong các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị nước bạn triệt xóa.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp; trong đó 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh; tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng. Qua điều tra, cảnh sát xác định nhóm này từng làm việc tại các cơ sở lừa đảo, sử dụng Whatssap, Zara, Gap, Instagram, Facebook... để chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân Việt Nam qua Internet.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, "không nhẹ dạ cả tin"; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ. Người dân không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng.

Phước Tuấn