34 tuổi chưa yêu ai, không ngại mất lòng, có nên tiếp tục sống một mình

Vài bạn nữ nhắn tin, tha thiết đến với tôi (do tôi cao, khuôn mặt phúc hậu), vậy mà giờ vẫn độc thân, chưa trải qua mối tình nào.

Tôi 34 tuổi, là nam giới, tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Quê tôi ở miền Trung. Cách đây hơn 10 năm, khi tốt nghiệp xong, tôi bắt đầu đi làm, trải qua khá nhiều môi trường, hoàn thành nhà cửa, sân vườn cho người thân, tích lũy thêm vài cây vàng trong người. Tôi dùng tiếng Anh gần 10 năm đi làm, biết một ít tiếng Trung giao tiếp, công việc khá ổn. Cuộc sống tôi ở xứ người rất ít gặp gỡ bạn bè. Lúc còn ở Việt Nam cũng vậy, tôi hầu như chỉ đi làm rồi về, không giao lưu gì nhiều.

Khi tôi đi làm được 5 năm, bố bị bệnh hiểm nghèo, mất năm 2020. Cú sốc đó làm cho tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Mẹ và bên ngoại tôi không liên lạc, do tính cách không hợp từ nhỏ. Sau chuyện của bố, tôi quan điểm sức khỏe là quan trọng, bỏ hết bia rượu, thuốc lá ra khỏi cuộc sống. Tôi chỉ đi làm và khám sức khỏe, điều chỉnh sinh hoạt để không bị bệnh tật. Công việc khá ổn nên tôi hay giúp con cháu ở quê đang tuổi đi học. Có thêm một vài người khó khăn, hoàn cảnh, bị bệnh như bố tôi ngày trước. Tôi quan điểm mỗi người có hai tay, phải đi làm. Họ hàng thân thích không chịu đi làm, xin giúp đỡ (mượn tiền) là tôi xóa liên lạc. Đến nay tôi xóa gần hết liên lạc trên mạng xã hội, chỉ còn giữ hai liên lạc bên Việt Nam (một anh và một chị).

Tôi còn tính cách nữa là ai nói chuyện không vừa ý, can dự vào cuộc sống riêng tư, tôi cũng xóa liên lạc. Tôi khá thẳng thắn, không ngại mất lòng nên ít bạn bè. Về tình cảm nam nữ, trước đây có một vài bạn nữ nhắn tin, tha thiết đến với tôi (do ngoại hình khá cao, khuôn mặt phúc hậu), kết quả đến nay hoàn toàn độc thân, chưa trải qua một mối tình nào. Tôi đang dùng ứng dụng hẹn hò online, cũng liên lạc một vài người nhưng chưa chính thức. Liệu lối sống của tôi có thể quay về Việt Nam được không, nơi "hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau"?

