34 người Hà Tĩnh mua sản phẩm Minh Chay

Hà TĩnhChi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh xác định 34 người trên địa bàn mua trực tuyến sản phẩm Minh Chay, thu hồi được 22 hộp.

Nhà chức trách ngày 6/9 xác định người Hà Tĩnh mua sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới tại Hà Nội, cư ngụ ở các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộp pate Minh Chay đã thu hồi. Ảnh: Tuấn Dũng

Sản phẩm họ đã mua gồm: pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì... Nhiều người đã sử dụng hết hoặc gần hết. Một số gia đình sau khi nghe thông tin về các vụ ngộ độc do ăn pate Minh Chay đã tự tiêu hủy sản phẩm.

Hiện Hà Tĩnh chưa ghi nhận bệnh nhân ngộ độc do ăn pate Minh Chay.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh giao các trạm y tế xã, phường theo dõi sức khỏe của những người đã sử dụng sản phẩm của Công ty Lối sống mới. Giới chức y tế khuyến cáo người dùng khi có triệu chứng buồn nôn, khó thở cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Một sản phẩm pate Minh Chay mà người dân đã sử dụng được nhà chức trách Hà Tĩnh thu giữ. Ảnh: Tuấn Dũng

Ngày 29/8, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo khẩn sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn độc botulinum, gây tình trạng liệt cơ, suy hô hấp. Sản phẩm do Công ty Lối Sống mới sản xuất, trụ sở tại Hà Nội, chỉ kinh doanh online. Cục An toàn Thực phẩm thu hồi sản phẩm, khuyến cáo người dùng không ăn; nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng bất thường cần nhập viện ngay. TP HCM xác định 1.290 người mua sản phẩm công ty này, Hà Nội gần 1.200 người, tuy nhiên số sản phẩm thu hồi được chỉ 10%.

Số người ngộ độc phải nhập viện đến nay lên 15, trong đó 9 ca điều trị ở các bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới TP HCM; hai ca ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và bốn ca ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Quảng Nam. Hầu hết bệnh nhân nhập viện muộn, tình trạng nguy kịch phải thở máy liên tục dài ngày. Tình trạng ngộ độc botulinum 30 năm qua không xuất hiện ở Việt Nam nên không có huyết thanh và thuốc đặc trị, phải đặt mua từ nước ngoài về, bệnh nhân phải thay huyết tương nhiều lần.

