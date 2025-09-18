34 người bị bắt vì lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Nghệ An34 người là giám đốc, nhân viên công ty xây dựng bị cáo buộc lập khống hồ thí nghiệm vật liệu và hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình.

Tối 18/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết 34 người đã bị khởi tố bị can, bắt giam và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và Vi phạm quy định đấu thầu.

Theo tài liệu điều tra, khi thi công xây dựng các công trình ở tỉnh Nghệ An, do muốn giảm chi phí và thời gian, một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định.

Một số nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đến giai đoạn hoàn thiện, lãnh đạo, nhân viên các nhà thầu đã liên hệ với Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty cổ phần xây dựng Việt An - là hai đơn vị có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng - để thuê lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật mà đơn vị thi công đề ra. Có kết quả, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, nộp cho chủ đầu tư nghiệm thu và thanh toán công trình.

Quá trình rà soát các hoạt động về đấu thầu trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ra sai phạm của các doanh nghiệp nên tổ chức điều tra, giữa tháng 8 đã lần ra hành tung những người liên quan. Theo cơ quan chức năng, lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng an toàn công trình.

Nhà chức trách tiếp tục điều tra, xác định chất lượng vật liệu thi công xây dựng, chất lượng công trình và đánh giá mức độ thiệt hại.

Đức Hùng