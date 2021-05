34 ca nghi nhiễm ở khu công nghiệp tại Đà Nẵng

Sở Y tế Đà Nẵng sáng 12/5 ghi nhận thêm 34 ca nghi nhiễm liên quan ca nghi Covid-19 ở Khu công nghiệp An Đồn.

Đây là các F1 liên quan đến c a nghi Covid-19 là nữ nhân viên tổng đài làm việc tại khu công nghiệp An Đồn. Đây là ca ngành y tế Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa tìm được điểm liên quan đến các chuỗi lây nhiễm trước đó ở vũ trường New Phương Đông và Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Tối 11/5, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng công bố đường dịch tễ ca nghi nhiễm là nữ nhân viên tổng đài của Công ty cổ phần Trường Minh (trụ sở tại khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà).

Hiện, gần 100 F1 của ca nghi nhiễm này đã cách ly. Mẫu xét nghiệm của 34 F1 kết quả dương tính, trong đó riêng quận Sơn Trà có 19 mẫu xét nghiệm dương tính nCoV. Ngoài ra, còn các ca nghi nhiễm ở các quận, huyện khác.

Ngay trong đêm 11/5, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà bị phong tỏa. Đây là khu công nghiệp quy mô nhỏ, nằm ở nơi đông dân cư, hoạt động từ năm 1993. Nhân viên y tế quận được huy động đến lấy mẫu xét nghiệm công nhân đang làm việc phía trong khu công nghiệp, số lượng hơn 1.000 người. Hơn 200 người dân sinh sống, buôn bán trước khu công nghiệp cũng được lấy mẫu.

Bộ Y tế sáng 12/5 ghi nhận 34 ca dương tính nCoV, trong đó 33 ghi nhận trong nước và một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 562, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, địa bàn Hà Nội 153 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 84 ca, 13 ca ở Bệnh viện K), Bắc Ninh 119, Bắc Giang 70, Vĩnh Phúc 73, Đà Nẵng 60, Hưng Yên 19, Hà Nam 16, Thái Bình 8, Hải Dương 7, Hòa Bình 5, Lạng Sơn 6, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Đăk Lăk 2, Điện Biên 2, Nam Định 3, Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP HCM, Yên Bái mỗi nơi một ca.

Từ 0h ngày 4/5, Đà Nẵng dừng các hoạt động không thiết yếu, trong đó có hát karaoke, vũ trường, quán bar. Những địa điểm mà nhóm chuyên gia Trung Quốc cũng như ca 2982 từng đến, đã đóng cửa. Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện rà soát các cơ sở có thể thiết lập làm nơi cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống.

Nhân viên sân bay Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 11/5. Ảnh: Ngọc Trường

Lê Cầm