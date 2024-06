33 sao nam hòa giọng

Ca sĩ Bằng Kiều, danh thủ Hồng Sơn cùng 31 rapper, diễn viên góp mặt trong "Hỏa ca" - bài hát chủ đề show "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Nhạc phẩm do It's CHARLES sáng tác với thể loại pop rock, Slim V làm giám đốc âm nhạc. Ca khúc được hòa âm trên nền nhạc điện tử với âm thanh của dàn giao hưởng. Ca sĩ Trọng Hiếu, Cường Seven, MC Thành Trung, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sĩ Duy Nhất và danh thủ Hồng Sơn mở đầu, thể hiện tâm tư, sự khao khát, bản lĩnh của đàn ông: "Oh, đây là nơi mà ta đặt chân tìm kiếm lối. Bao đời thấy còn in hằn qua từng góc tối. Ánh đèn kia còn vương, lòng ta còn nhức nhối. Ôi những cảm xúc mà ta từng nhìn. Bầu trời bao la rực rỡ muôn màu, thắp sáng lên những tinh cầu trong ta. Vươn đôi tay để cho đam mê bỏng cháy dưới ánh mặt trời".

33 sao nam kết hợp trong MV show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' MV "Hỏa ca" phát tối 28/6. Video: Ban tổ chức cung cấp

SlimV cho biết điều khó nhất là sắp xếp bản phối, chọn tông nhạc chủ đạo hợp lý để 33 người hòa giọng. Bên cạnh đó, việc chia câu làm sao vừa giới thiệu được từng "anh tài" vừa đảm bảo cấu trúc ca khúc khiến anh và các cộng sự phải tính toán. "Tính truyền cảm hứng là điểm nhấn của Hỏa ca. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần rực lửa mà mọi người truyền tải thông qua nhạc phẩm", anh nói.

MV do Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn sân khấu, thực hiện trong studio với nhiều phân cảnh gồm: lửa, cát, bò sát, ảo ảnh, cực quang - tái hiện hành trình vượt qua thử thách và chông gai trong sự nghiệp, cuộc sống của các nghệ sĩ. Từng cá nhân khắc họa hình ảnh tự tôi luyện, va vào nhau và hợp thành một khối thống nhất, đoàn kết, cùng nhau tỏa sáng.

Từ phải sang: diễn viên BB Trần, ca sĩ Thanh Duy, nghệ sĩ Tự Long, ca sĩ Bùi Công Nam, Duy Khánh Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong MV, dàn sao còn gây ấn tượng khi khoe hình thể trong phân cảnh tập luyện võ thuật. Màn đồng diễn của họ thể hiện tinh thần thượng võ, khổ luyện trong quá trình trưởng thành của những người đàn ông.



Sau 10 giờ phát hành, ca khúc thu hút gần 200.000 lượt xem trên YouTube, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Nhiều nghệ sĩ chia sẻ MV trên trang cá nhân, bày tỏ sự yêu thích. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nói: "Bài hát phối hay, quay và dựng đẹp. Các 'anh tài' diễn chuyên nghiệp".

Trên YouTube, nhiều khán giả khen góc quay, kỹ xảo, trang phục, biểu cảm, cách chia câu đồng đều. Nickname Hearsoul nhận xét: "MV chưa đến năm phút mà 33 nghệ sĩ đều xuất hiện rất rõ ràng. Ai cũng có cảnh riêng được tỏa sáng. Bài hát có giai điệu hay, lời ý nghĩa. Việc các 'anh tài' hát rõ lời khiến tôi tập trung tận hưởng hình ảnh chi tiết trong MV tốt hơn".

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng vào ngày 29/6, gồm 15 tập, được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, những gương mặt được chấm điểm cao nhất sẽ hội tụ thành "gia tộc toàn năng".

