33 'cá mập' sẽ mua hơn 264 triệu cổ phiếu BIDV

SCIC, Dragon Capital, KIM, SSIAM cùng loạt công ty bảo hiểm sẽ tham gia đợt phát hành hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ của BIDV.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố danh sách 33 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Tất cả là tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nổi tiếng trên thị trường, đến từ trong và ngoài nước.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là bên gom số lượng lớn nhất, với 90 triệu cổ phiếu. Nhóm nhà đầu liên quan đến Dragon Capital - quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường - gồm Hanoi Investments Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Chứng khoán Năng động DC... mua tổng cộng 88,3 triệu đơn vị.

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), Darasol Investments Limited, Manulife Vietnam, KIM cũng thuộc nhóm sẽ mua hơn chục triệu cổ phần.

Những nhà đầu tư sẽ mua hơn 1 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành của BIDV. Dữ liệu: BID

Với giá 38.900 đồng mỗi đơn vị, thấp hơn 29% so với giá thị trường, BIDV dự kiến sẽ thu về 10.272 tỷ đồng. Nhà băng này sẽ sử dụng số tiền để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng năm 2026.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Trong năm 2025, BIDV đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm qua với hơn 36.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 1,01%. Tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024, đứng đầu tại Việt Nam.

Nhà băng này cũng đã huy động được 2,4 triệu đồng trong một năm qua, trong khi dư nợ tín dụng là 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%.

