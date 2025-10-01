320 triệu đồng hoàn thiện căn hộ 97 m2 pha trộn farmhouse và Wabi-sabi

Căn hộ có diện tích 97,34 m2, nằm trong khu chung cư tại Hưng Yên, được hoàn thiện với ngân sách 320 triệu đồng. KTS lựa chọn thiết kế theo phong cách farmhouse kết hợp Wabi-sabi, ưu tiên sự mộc mạc và gần gũi.
Tổng thể căn hộ cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng, phù hợp cho gia đình ba thế hệ cùng sinh hoạt trong không gian chung mà vẫn giữ được sự riêng tư cho từng thành viên.
Phong cách farmhouse kết hợp wabisabi thể hiện qua bảng màu ấm, vật liệu tự nhiên và hình khối tối giản. Gỗ, mây đan, vải thô… là những chất liệu chủ đạo, tạo nên cảm giác gần gũi và thô mộc. Tông màu be, nâu nhạt và trắng ngà được sử dụng đồng nhất, kết hợp hệ chiếu sáng ánh vàng tăng cảm giác ấm cúng.
Các chi tiết bo cong ở tủ bếp, vách trang trí hay nội thất được thiết kế đồng bộ, đảm bảo an toàn sử dụng, đồng thời gợi sự mềm mại đặc trưng của Wabi-sabi. Bên cạnh đó, hệ nội thất ưu tiên tính tiện dụng cũng đúng tinh thần "đủ dùng" của phong cách này.
Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và bàn ăn được bố trí liên hoàn.
Ban công được tận dụng làm khu vực thư giãn với ghế mây và bàn tròn.
Tường sau tivi được thiết kế với khung vòm, đồng bộ với đường bo cong của trần nhà và bàn trà.
Vách trang trí sau sofa kết hợp mảng bo cong, tường sơn hiệu ứng và khung mây đan tạo điểm nhấn.
Tủ bếp sử dụng hai tông màu chủ đạo là trắng và gỗ, đi cùng mặt đá terrazzo. Toàn bộ tủ trên được thiết kế kịch trần, tăng không gian lưu trữ. Đèn trần treo hình chuỗi hạt tròn, bổ sung thêm chất thơ cho khu vực bếp ăn.
Hệ tủ đựng đồ và tủ giày với ngăn trên kín, ngăn giữa cánh chớp và khoang dưới để giày sử dụng hàng ngày. Thiết kế tích hợp ghế ngồi bọc nệm và gương lớn, hỗ trợ mọi người thao tác dễ dàng trước khi ra ngoài.
Phòng ngủ master của hai vợ chồng thiết kế tối giản, giường ngủ tích hợp bàn làm việc. Mảng đầu giường sử dụng chất liệu mây đan kết hợp gỗ.
Phòng ngủ phụ dành cho con nhỏ được kết hợp bàn học, tủ và kệ để đồ. Các chi tiết bo tròn được lặp lại, tạo sự an toàn cho trẻ nhỏ. Giường hướng ra cửa kính, giúp mở rộng không gian.
Hệ kệ mở và hộc kín để phân loại sách, đồ chơi trong phòng trẻ em. Ngăn giữa tạo hình vòng cung, vừa bắt mắt lại vừa chia tách công năng sử dụng.
Phòng ngủ còn lại dành cho ông bà, thiết kế đơn giản với giường thấp, hệ tủ kịch trần.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: May Concept