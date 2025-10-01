320 triệu đồng hoàn thiện căn hộ 97 m2 pha trộn farmhouse và Wabi-sabi

Căn hộ có diện tích 97,34 m2, nằm trong khu chung cư tại Hưng Yên, được hoàn thiện với ngân sách 320 triệu đồng. KTS lựa chọn thiết kế theo phong cách farmhouse kết hợp Wabi-sabi, ưu tiên sự mộc mạc và gần gũi.

Tổng thể căn hộ cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng, phù hợp cho gia đình ba thế hệ cùng sinh hoạt trong không gian chung mà vẫn giữ được sự riêng tư cho từng thành viên.