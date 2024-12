32 mẫu tóc tính ứng dụng cao tại Davines Hair Show 2024

Các mẫu tóc được sáng tạo bởi những nhà tạo mẫu tóc trong nước và quốc tế kết hợp trình diễn giữa nghệ thuật, hội họa và thời trang.

Davines Hair Show 2024 (DHS 2024), chương trình thời trang và nghệ thuật tạo mẫu tóc, lần thứ 13 với chủ đề "You are beauty for the world", vừa diễn ra vào ngày 5/12, tại TP HCM. Sự kiện do Davines Việt Nam tổ chức.

Trong không gian tối giản với một đường băng runway được tạo ra bởi đạo diễn Long Kan, 32 mẫu tóc thiết kế từ các nghệ sĩ tạo mẫu tóc quốc tế và trong nước như: nhà tạo mẫu quốc tế tài năng Jesus Oliver, Học viện Tâm Loan Education và đội ngũ sáng tạo Davines Việt Nam.

Các mẫu tóc mang tính ứng dụng cao kết hợp cùng thời trang được trình diễn tại sự kiện. Ảnh: Davines Việt Nam

DHS 2024 dẫn dắt người xem đến với những hình khối đa dạng, màu sắc phong phú. Show diễn tập trung tôn vinh các nghệ sĩ, nhà tạo mẫu tóc và những sáng tạo của họ, nơi tạo ra vẻ đẹp cho con người với sự kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật.

Trong đó, nhà tạo mẫu tóc Hoàng Minh Tâm, người sáng lập Tâm Loan Education, đồng thời giữ vị trí Giám đốc Nghệ thuật Davines Việt Nam trong nhiều năm qua, giới thiệu bộ sưu tập tóc "Love’s Portrait" lấy cảm hứng từ sơn mài - môn nghệ thuật mang những nét độc đáo riêng. Trong hành trình tìm kiếm và phát triển cảm hứng cho bộ sưu tập, anh dành thời gian quan sát quá trình hoàn thiện một tác phẩm sơn mài trong nhiều tháng từ họa sĩ Nguyễn Duy Nghiên và mong muốn mang tới thông điệp ngợi ca tinh thần nghệ nhân, không chỉ trong hội họa mà còn trong tạo mẫu tóc.

Điều khác biệt của sơn mài đến từ kỹ thuật sơn nhiều lớp, sau đó mài thật kỹ để làm lộ dần những lớp màu và những hiệu ứng ẩn mình bên trong. Đây cũng là bí quyết trong việc thiết kế màu nhuộm ẩn mình trong những kết cấu đa tầng, đa không gian của nhà thiết kế Hoàng Minh Tâm.

Một trong những nhà tạo mẫu tóc đang trình bày tại sự kiện. Ảnh: Davines Việt Nam

Trường phái lập thể và hình thể tương phản trong hội hoạ cũng là những nguồn cảm hứng trong các thiết kế màu nhuộm, tìm kiếm sự hài hòa về thị giác từ chính sự tương phản, đối lập mạnh. Kết hợp với Das La Vie - một thương hiệu thời trang nội địa Việt bộ sưu tập tóc của Hoàng Minh Tâm mang đến tổng hòa của sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn cá tính.

Tại sự kiện, đại diện cho thế hệ nhà mẫu trẻ tại các vùng miền khác nhau, gồm: nhà tạo mẫu Bùi Đức Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Quang, Hoàng Xuân Quỳnh, Nguyễn Tiết Anh, Nguyễn Vũ Hiếu mang đến bản sắc riêng, đề cao quá trình khơi dậy và phát triển tính sáng tạo dựa trên chính vẻ đẹp cá nhân của mỗi khách hàng - người mẫu.

Bộ sưu tập của họ tập trung vào các mẫu tóc hiện đại kết hợp với những màu sắc riêng, nổi bật, thể hiện tâm hồn và phong cách của từng nhà tạo mẫu nhưng tổng hòa thành một bộ sưu tập mang tính thời trang ứng dụng cao. Kết hợp cùng Eye of the storm, thương hiệu thời trang cá nhân của Linh Ngọc Đàm, tóc cùng trang phục của 6 nhà tạo mẫu trẻ mang tới tinh thần "local brand", là cuộc dạo chơi của thời trang đường phố, phóng khoáng nhưng mang đậm bản sắc cá nhân.

Các nhà tạo mẫu tóc và người mẫu vui mừng khi sự kiện kết thúc thành công. Ảnh: Davines Việt Nam

Ngoài ra, Jesus Oliver - nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng của Tây Ban Nha mang tới bộ sưu tập "Amber" - lấy ý tưởng từ vẻ đẹp hổ phách. Thông qua kiểu cắt tầng lớp và cấu trúc, Jesus đã thêm chiều sâu cho mái tóc và làm nổi bật các sắc thái kim loại và sự rực rỡ của màu đỏ, đồng, vàng. Những hình ảnh do AI tạo ra về màu vàng đồng đa dạng khép lại màn biểu diễn.

Show diễn Davines Hair Show 2024 kết lại bằng giọng hát của ca sĩ trẻ Lyly với ca khúc mới ra mắt "Tỏa sáng như những vì sao" - cũng là thông điệp tiếp sức mạnh cho cộng đồng nhà tạo mẫu tóc Việt Nam.

(Nguồn: Davines Việt Nam)