32.000 người Nhật tử vong vì Covid trong hơn một năm qua

Hơn 30.000 người tại Nhật Bản đã tử vong vì Covid-19 trong vòng 12 tháng, tính từ tháng 5/2023, sau khi chính phủ gỡ bỏ hầu hết hướng dẫn phòng dịch.

Theo số liệu thống kê ngày 25/10, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong 12 tháng qua, Covid-19 đã gây ra 32.576 ca tử vong, 97% là người từ 65 tuổi trở lên. Trong khi đó, số ca tử vong do cúm là 2.244. Điều này có nghĩa, số ca tử vong do Covid-19 cao gấp 14 lần so với cúm trong cùng kỳ.

Sau khi Covid-19 được hạ xuống cùng mức độ nguy hiểm như cúm vào 8/5 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã gỡ bỏ các hướng dẫn phòng dịch, bao gồm 7 ngày cách ly đối với người dương tính, để bình thường hóa các hoạt động kinh tế - xã hội.

"Mỗi người dân cần suy nghĩ về cách giảm thiểu số ca tử vong khi Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số", giáo sư virus học Hitoshi Oshitani tại Đại học Tohoku nhận định.

Hình ảnh hiển vi điện tử của nCoV. Ảnh: Kyodo

Chính phủ Nhật Bản đã ngừng hỗ trợ tài chính cho việc điều trị và phòng ngừa Covid-19 từ 1/4. Theo các chuyên gia, virus vẫn tiếp tục biến đổi, tạo ra các biến thể mới lây lan nhanh. Năm 2022, 47.638 người tử vong vì Covid-19 khi biến thể Omicron trở nên phổ biến. Số ca tử vong giảm xuống còn 38.086 vào năm 2023 nhờ hiệu quả của vaccine và miễn dịch cộng đồng.

Giáo sư Oshitani cho rằng, để giảm số ca tử vong mà vẫn duy trì hoạt động kinh tế - xã hội, chính phủ nên hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi xét nghiệm và tiêm vaccine.

Thục Linh (Theo Kyodo News)