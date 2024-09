31 viên nam châm nhiều màu kết chuỗi trong ruột bé trai

TP HCMBé trai 3 tuổi đau bụng, nôn ói và sốt, bác sĩ phát hiện 31 viên nam châm kết dính nhau thành chuỗi làm thủng 8 nơi trong ruột.

Ngày 10/9, bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, bụng trướng. Phim bụng ghi nhận chuỗi dị vật cản quang dính vào nhau trong bụng bé, khả năng cao là những viên nam châm.

Chuỗi dị vật qua phim chụp cản quang dính vào nhau trong bụng bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kíp trực nghi ngờ bệnh nhi tắc ruột do dị vật, quyết định mổ cấp cứu trong đêm. Phẫu thuật nội soi vào ổ bụng ghi nhận ruột thủng nhiều nơi. Tách dính ruột ghi nhận nhiều viên nam châm dính nhau, chia làm hai đoạn, gồm một đoạn đầu ruột non, một đoạn cuối ruột non.

Bác sĩ lấy tổng cộng là 31 viên nam châm ra khỏi ruột, khâu lại các lỗ thủng ở 8 nơi. "Đây có lẽ là số lượng nam châm dị vật do nuốt có số lượng cao nhất từ trước đến nay tại bệnh viện ghi nhận", bác sĩ nói.

Sau mổ, bé ổn định, không sốt và không còn các dấu hiệu nặng trước mổ. Người nhà cho biết bé thường chơi chung đồ với người anh 11 tuổi. Lần này, bé chơi một mình, thiếu sự giám sát.

Các viên nam châm nhiều màu sắc trong bụng bé trai được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết mỗi năm nơi này tiếp nhận không dưới 10 trường hợp dị vật nam châm gây biến chứng thủng ruột được phẫu thuật. Mới đây, bệnh nhi 18 tháng tuổi, nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu, đau bụng, nôn ói một tháng, uống thuốc rối loạn tiêu hóa không đỡ, bác sĩ phát hiện chuỗi 10 viên nam châm kết dính nhau gây thủng ruột.

Bệnh viện tiếp nhận khá nhiều các trường hợp nuốt dị vật đường tiêu hóa, có thể là bông tai, đồ chơi nhựa, pin hoặc các vật sắc nhọn như đinh, ốc vít... Độ tuổi thường gặp là khoảng từ 1 đến 6 - lứa tuổi các bé hay hiếu động, tò mò, thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Hầu hết các trường hợp có thể được theo dõi và các bé có thể tự đại tiện ra ngoài được mà không cần phải phẫu thuật.

"Riêng dị vật nam châm rất đặc biệt vì khi nuốt xuống ruột non sẽ hít lại với nhau, làm dính các quai ruột kế cận nhau, lâu dần gây thiếu máu hoại tử và thủng ruột", bác sĩ Thạch nói.

Phụ huynh cần trông chừng trẻ cẩn thận, để ý đến những vật dụng, đồ chơi tưởng chừng vô hại, bởi nếu không cẩn thận có thể để lại hậu quả đáng tiếc. Cho trẻ chơi đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Sau khi chơi nên kiểm tra đồ chơi coi có thiếu sót gì không. Không để trẻ nhỏ tự chơi một mình thiếu có sự giám sát. Nên đưa trẻ đến khám ngay nếu phát hiện hay nghi ngờ trẻ nuốt dị vật.

Lê Phương