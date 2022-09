300 VĐV tham gia giải golf doanh nhân

Giải Golf Doanh nhân Việt Nam diễn ra ngày 15/9 chứng kiến một vận động viên đạt điểm Hole in one, giành giải thưởng giá trị.

Đây là lần đầu tiên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức giải đấu. Giải đấu diễn ra trong một ngày 15/9 tại sân Sân BRG Kings Island Golf Resort với 300 golfer phong trào khắp cả nước tranh tài. Chức vô địch thuộc về VĐV Vũ Quang Hoàng với thành tích chung cuộc là 75 gậy.

Sự kiện cũng chứng kiến tay golf Đặng Văn Tuấn đạt điểm "Hole in one" - đưa bóng vào lỗ chỉ sau một lần phát gậy. "Hole in one" còn được gọi là "cú đánh của Chúa" vì đây được xem là kỳ tích ít xảy ra. Xác suất để một VĐV phong trào đạt được điểm này là rất thấp, khoảng 1:12.500, với golfer trình độ trung bình là 1:150.000.

Đặng Văn Tuấn nhận giải thưởng Hole in One. Ảnh: Trí Tuệ Việt

Cũng vì độ khó này, giải Golf Doanh nhân Việt Nam 2022 trao thưởng cao cho vận động viên đạt HIO. Cụ thể, có 8 giải Hole in one tại hai sân, bao gồm hai ôtô trị giá hơn 3 tỷ đồng; bộ gậy Kenichi 6 sao S - Classic trị giá hơn 320 triệu đồng đến từ Golfhome; máy photocopy Fujifilm và máy photo sharp từ VPS Group và Công ty Thái Việt; 100 triệu đồng tiền mặt tại mỗi hố đến từ Vietgolf. Ballantine cũng tài trợ sản phẩm trị giá 250 triệu đồng; tạp chí Haritage tặng một cặp vé khứ hồi hạng thương gia trị giá 480 triệu đồng; Wilson tài trợ một năm sử dụng bóng...

Golfer Vũ Quang Hoàng (giữa) nhận cup vô địch. Ảnh: Trí Tuệ Việt

Theo ban tổ chức, đây là giải đấu lớn trong năm dành cho các doanh nhân nhằm kết nối và tăng cường mối quan hệ giữa hội viên golf trong cả nước. "Đây là dịp để cổ vũ phong trào golf và tạo ra sân chơi bổ ích, nhiều trải nghiệm cho những người yêu thích môn thể thao này. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, ý chí, tinh thần, chúng tôi còn muốn lan tỏa thông điệp về tính nhân văn và đóng góp cho xã hội", đại diện ban tổ chức nói.

Các VĐV thi đấu tại giải. Ảnh: Trí Tuệ Việt

Trong lần đầu tổ chức, sự kiện cũng thu hút nhiều đơn vị tài trợ, đồng hành như BRG group, VPS Group, FuJiFilm, Habeco – Bia Trúc Bạch, chi nhánh Công ty Ôtô Hàng Xanh, Thời trang Dolo, Pernord Ricard, BG Golf, Mặt Trời Vàng, Sgolf, Dược liệu trung ương 2 Phyto Pharma, Sharp - Thái Việt, Sân golf Tam Đảo, Sân golf Hill top,... Giải dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm với quy mô ngày càng mở rộng.

Hoài Phương