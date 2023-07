300 người mẫu casting show của Võ Hoàng Yến

TP HCMNgười mẫu Võ Hoàng Yến tổ chức casting người mẫu cho show thời trang đầu tiên, hút hơn 300 người tham gia.

Ngày 25/7, Võ Hoàng Yến chọn người mẫu cho show diễn Call out my name diễn ra vào tháng 8, hút hàng trăm người mẫu tham gia dù gặp thời tiết mưa lớn.

Võ Hoàng Yến thị phạm catwalk Võ Hoàng Yến thị phạm cho người mẫu trẻ tại sự kiện. Video: Mai Gia Ly Lần đầu ra mắt thương hiệu thời trang riêng, Võ Hoàng Yến sẽ giới thiệu bộ sưu tập mang phong cách phóng khoáng cho cả nam và nữ. Cô đưa ra tiêu chí chọn người mẫu có hình thể khỏe khoắn, kỹ năng catwalk tự tin. Trong hơn 300 người mẫu trong nước và quốc tế tham gia casting có nhiều gương mặt quen thuộc ở làng mốt như Bảo Hà, Mỹm Trần, Đan Tiên, Tường San, Vio Hồ, Xuân Hạnh. Với người trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, Võ Hoàng Yến trực tiếp thị phạm, đưa ra góp ý.

Các giám khảo của sự kiện, từ trái qua gồm Mâu Thủy, Võ Hoàng Yến, Khánh Vân, Quỳnh Hoa. Ảnh: Edi Lương

Võ Hoàng Yến mời hoa hậu Khánh Vân, á hậu Mâu Thủy, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa ngồi ghế giám khảo. Ngoài tiêu chí kỹ năng trình diễn, các người đẹp còn đặt ra thử thách như catwalk hình zigzag, với giày cao gót 25 cm, tạo dáng cùng phụ kiện có sẵn. Võ Hoàng Yến còn đặt các câu hỏi về thời trang, làm đẹp để người mẫu thể hiện quan điểm.

Các người mẫu thể hiện kỹ năng catwalk trước giám khảo. Ảnh: Edi Lương

Võ Hoàng Yến ấp ủ dự án nhiều năm qua, đến nay mới thực hiện do đủ nguồn lực kinh tế, tìm được cộng sự ăn ý. Người mẫu đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, kết hợp các nhà thiết kế riêng, giới thiệu bộ sưu tập mang tính ứng dụng, phù hợp nhiều độ tuổi, vóc dáng.

Nhiều tháng qua, Võ Hoàng Yến tất bật lo các công đoạn tổ chức sự kiện. Người đẹp nói việc rẽ hướng kinh doanh ở tuổi 35 là cơ hội lẫn thách thức. "Với tôi không có việc gì là quá muộn nếu ước mơ vẫn được nuôi dưỡng, kiên định", cô nói.

Người mẫu Võ Hoàng Yến, 35 tuổi, quê TP HCM, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cô giải nghệ năm 2015, sau đó trở lại năm 2017 và hoạt động đến nay. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế.

Tân Cao