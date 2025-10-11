300 ngày chế tác điện thoại Vertu độc bản

Vertu Việt Nam cung cấp dịch vụ cá nhân hóa điện thoại xa xỉ theo yêu cầu, được hãng thiết kế riêng, chế tác thủ công từ 90 đến 300 ngày.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, mỗi khách hàng sở hữu điện thoại của hãng đều bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện riêng tư, để thảo luận về ý tưởng cá nhân, thiết kế họ mong muốn. Mỗi chiếc Vertu được đặt hàng sau đó đều chế tác thủ công tại Anh.

Các mẫu điện thoại Vertu chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Vertu Việt Nam

Trong thị trường đồ xa xỉ, khái niệm "độc bản" luôn có sức hút đặc biệt. Những món đồ như đồng hồ giới hạn hay túi Hermes chế tác riêng giúp thể hiện gu thẩm mỹ, địa vị của người sở hữu. Tại showroom Vertu Việt Nam, khách hàng của hãng thường chia sẻ về phong cách của bản thân, tông màu ưa thích và những câu chuyện cá nhân để chuyên viên hãng tạo moodboard và những bản phác đầu tiên cho sản phẩm.

Sau khi thống nhất thiết kế, Vertu Việt Nam đảm bảo mọi lựa chọn về da, kim loại hay màu sắc đều có chứng nhận nguồn gốc trước khi sản xuất. Trung bình một chiếc Vertu cần từ 90 đến 300 ngày chế tác, tùy theo độ phức tạp và giá trị vật liệu. Đơn cử, khi khách hàng muốn sử dụng các vật liệu đặc biệt như vàng, đá quý, các loại da hiếm từ cá sấu bạch tạng... thời gian có thể kéo dài hơn, bởi từng chi tiết sẽ được khảm, đính kết và đánh bóng thủ công.

Mẫu điện thoại xa xỉ sử dụng nhiều loại vật liệu hiếm và đắt tiền. Ảnh: Vertu Việt Nam

Trong giai đoạn kiểm định, mỗi chiếc Vertu phải vượt qua nhiều bài thử nghiệm khắt khe trước khi được cài đặt hệ thống bảo mật Vertu OS và đăng ký IMEI vào hệ thống bảo hành chính hãng. Buổi bàn giao sẽ diễn ra trang trọng với hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và bảo dưỡng sản phẩm.

Một mẫu Vertu cá nhân hóa độc bản. Ảnh: Vertu Việt Nam

"Chờ đợi từ 3 đến 10 tháng, thậm chí 1 năm cho chiếc điện thoại cá nhân hóa là phần tất yếu của giá trị độc bản. Mỗi chiếc Vertu đều ra đời theo những cách khác nhau, phản chiếu cá tính riêng của chủ nhân, một món trang sức công nghệ chế tác bằng sự tỉ mỉ, không lặp lại", đại diện Vertu Việt Nam cho biết. "Cuối năm là mùa cao điểm của những món quà tri ân, và khách hàng có thể trải nghiệm quy trình đặt hàng trọn vẹn tại Vertu Việt Nam".

