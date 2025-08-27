300 gian hàng trưng bày giải pháp tự động hóa tại TP HCM

Triển lãm Automation World Vietnam 2025 diễn ra tại TP HCM 26-29/8, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ với 300 gian hàng, dự kiến đón hơn 10.000 lượt khách tham quan.

Triển lãm Tự động hóa thế giới Việt Nam 2025 do Coex (Hàn Quốc) phối hợp cùng Becamex và các đối tác tổ chức, được xem là một trong những diễn đàn lớn nhất khu vực về công nghệ tự động hóa và sản xuất thông minh.

Automation World Vietnam 2025 khai mạc sáng 27/8. Ảnh: Coex Vina

Theo ban tổ chức, việc tiếp tục chọn TP HCM làm điểm đến không phải là ngẫu nhiên. Nơi đây đang phát triển theo mô hình siêu đô thị khoa học công nghệ, gắn liền với hạ tầng logistics hiện đại, khu công nghiệp sinh thái và trung tâm sản xuất tiên tiến.

Tại triển lãm, doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu nhiều giải pháp về robot, trí tuệ nhân tạo, AI tạo sinh trong sản xuất, Digital Twin, dữ liệu sản xuất và các mô hình nhà máy thông minh. Điểm mới năm nay là Trung tâm tự động hóa ACE do Gradion phát triển. Trung tâm đóng vai trò không gian trình diễn công nghệ, thử nghiệm mô hình sản xuất mới, đào tạo nhân lực và kết nối nghiên cứu. Theo ban tổ chức, điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu - sản xuất thông minh phải gắn liền với nguồn nhân lực chất lượng cao và mô hình phát triển xanh.

Song song với khu trưng bày, triển lãm có chuỗi hội thảo chuyên môn, nơi tập đoàn công nghệ toàn cầu và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi về xu hướng sản xuất bền vững, công nghệ xanh và chuyển đổi số. Những chủ đề quan trọng tại chuỗi hội thảo có robot và trí tuệ nhân tạo, AI tạo sinh trong sản xuất, Digital Twin và mô phỏng "What-if", dữ liệu sản xuất và chuẩn hóa toàn cầu.

Khách tham quan trải nghiệm hàng loạt công nghệ và giải pháp mới. Ảnh: Coex Vina

Đại diện ban tổ chức cho biết, mục tiêu của chương trình vừa giới thiệu sản phẩm đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt tiếp cận, học hỏi và hợp tác trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sự kiện đồng thời phản ánh định hướng của Việt Nam trong việc biến các khu công nghiệp vừa là nơi sản xuất, vừa đóng vai trò hệ sinh thái nơi doanh nghiệp - chính quyền - viện nghiên cứu cùng nhau tạo ra giá trị mới.

Một điểm nhấn khác là hợp tác quốc tế. Khu gian hàng Kosmo Pavilion quy tụ 36 doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là nơi tổ chức các hoạt động kết nối kinh doanh (biz-matching) giữa doanh nghiệp Việt - Hàn, từ đó mở rộng cơ hội đầu tư song phương. Ngoài ra, sự tham gia của nhiều hiệp hội như HauA, CSID, VASI và DSEZA góp phần xây dựng mạng lưới liên kết từ chính sách, nghiên cứu đến sản xuất.

Không gian triển lãm thu hút đông khách tham quan. Ảnh: Coex Vina

Ông Kim Han-joo, Giám đốc Kinh doanh Hội nghị và Triển lãm Coex, nhấn mạnh Automation World Vietnam là nền tảng quan trọng để cập nhật xu hướng mới nhất và mở rộng mạng lưới hợp tác. "Triển lãm năm nay là cơ hội để Hàn Quốc và Việt Nam cùng chia sẻ định hướng phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam", ông Kim nêu.

Automation World Vietnam 2025 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao và xây dựng hệ sinh thái sản xuất bền vững. Sự kiện được kỳ vọng giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam trong dòng chảy công nghiệp 4.0 tại khu vực Đông Nam Á.

Hoài Phương