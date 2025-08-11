300 căn hộ dự án Eco Riverside Hải Phòng bán hết sau một giờ

Bảng hàng 300 căn hộ của hai tòa tháp đầu tiên dự án Eco Riverside đã tìm được chủ nhân sau một tiếng tại lễ mở bán sáng ngày 9/8.

Đây là dòng căn hộ trung tầng cao cấp ven sông Thái Bình do nhà sáng lập Ecopark phát triển. Sự kiện thu hút gần 600 khách hàng và nhà đầu tư đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác. Eco Riverside cũng là phân khu cuối cùng của khu đô thị xanh Ecorivers.

15 phút đầu tiên sau lễ mở bán, toàn bộ các căn hộ một phòng ngủ đã được nhà đầu tư chọn mua hết. Tiếp đó, ban tổ chức lần lượt thông báo hết lượt mua với các căn hai phòng ngủ một vệ sinh, hai phòng ngủ hai vệ sinh và những căn hộ tầm nhìn trực diện sông Thái Bình. Sau 60 phút, toàn bộ 300 căn hộ đã tìm được chủ nhân.

Lễ ra quân và mở bán căn hộ trung tầng ven sông Thái Bình - Eco Riverside. Ảnh: Ecopark Hải Dương

Eco Riverside có quy mô 1,53 ha, gồm 5 tòa tháp cao 10 tầng nằm liền kề sông Thái Bình. Dự án cung cấp ra thị trường 845 căn hộ diện tích từ 33 đến 580 m2 với các loại hình đa dạng gồm căn hộ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, penthouse duplex.

Chủ đầu tư cho biết dự án có mật độ xây dựng thấp, cùng hệ thống hơn 50 tiện ích all-in-one như bể bơi, công viên, sân thể thao, phòng gym, trường học quốc tế, dãy phố thương mại...

Hơn 600 nhà đầu tư đã đến tham dự lễ mở bán dự án Eco Riverside. Ảnh: Ecopark Hải Dương

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Hồng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương cho biết, Eco Riverside là dự án tiêu biểu cho sự cam kết với triết lý phát triển xanh và nhân văn của Ecopark. Theo đó, chủ đầu tư đề cao chất lượng cuộc sống với không gian gần gũi thiên nhiên, tiện ích đầy đủ, cùng sự gắn kết cộng đồng.

Phối cảnh dự án Eco Riverside bên sông Thái Bình. Ảnh: Ecopark Hải Dương

Theo bà Đặng Thị Phương, đại diện Divo Land - Phòng kinh doanh dự án Căn hộ trung tầng Eco Riverside, việc Eco Riverside hết hàng nhanh chóng đã được dự báo từ trước. Bà lý giải, dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí, pháp lý, tiện ích, sản phẩm và chủ đầu tư.

"Toàn bộ 300 căn được bán hết chỉ trong 60 phút cho thấy làn sóng đầu tư mạnh tại khu vực này, đặc biệt khi triển vọng hạ tầng và kinh tế của đô thị sau sáp nhập được đánh giá rất tiềm năng", bà Phương nhận định.

Phối cảnh căn hộ Eco Riverside có giá từ 1,3 tỷ đồng tại dự án. Ảnh: Ecopark Hải Dương

Anh Trần Văn Minh (Hải Phòng), khách hàng "chốt" thành công căn hai phòng ngủ hướng sông cho biết, anh đã theo dõi dự án từ lâu, nên đến lễ mở bán từ rất sớm để tăng cơ hội mua được căn ưng ý.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) chia sẻ sẽ chờ đợt mở bán tòa tiếp theo khi chưa may mắn chốt được căn hộ trong đợt này. "Với mức giá từ 1,3 tỷ đồng mỗi căn đã gồm thuế phí, dự án sẽ nhanh 'cháy' hàng", chị Hằng nói thêm.

Chủ đầu tư Ecopark Hải Dương cho biết, những đợt mở bán tiếp theo sẽ được đẩy nhanh tiến độ triển khai để đón sóng thị trường, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Song Anh