300.000 bộ áo đấu của Barca 'đắp chiếu'

Barca từng chi khoảng 5 triệu USD cho những bộ áo đấu mang thương hiệu riêng, được đặt hàng sản xuất vào thời điểm căng thẳng trong cuộc chiến bản quyền với Nike, nay tồn đọng trong kho.

Theo nguồn tin riêng từ báo Tây Ban Nha El Pais, đơn hàng khổng lồ này bao gồm trang phục thi đấu đầy đủ cho tất cả các đội thể thao của CLB và hàng nghìn áo đấu của đội một bóng đá nam. Chúng được sản xuất trước cuối năm 2024, giữa bối cảnh tiến trình gia hạn hợp đồng tài trợ với Nike rơi vào bế tắc. Bấy giờ, trước nguy cơ không có trang phục thi đấu nếu thỏa thuận đổ vỡ, ban lãnh đạo của Chủ tịch Joan Laporta đã quyết định tự sản xuất đồ thể thao riêng, không mang logo của nhãn hàng từ Mỹ.

Tuy nhiên đến tháng 11/2024, sau những cuộc thương lượng dài hơi tưởng chừng đổ vỡ, Barca thông báo đạt được thỏa thuận mới với Nike, tiếp tục mối lương duyên kéo dài từ năm 1998. Được mô tả là "một khởi đầu mới", hợp đồng này dự kiến mang về khoảng 2 tỷ USD cho Barca đến năm 2038.

Yamal ăn mừng cùng Raphinha trong trận thắng Real 4-0 ở vòng 11 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2024. Ảnh: Reuters.

Dù đôi bên là đối tác lâu năm, quá trình đi đến thống nhất cuối cùng là một cuộc chiến không khoan nhượng. Nike thời điểm ấy vẫn còn hợp đồng tài trợ áo đấu có hiệu lực với Barca, nhưng CLB xứ Catalonia cho rằng các điều khoản đã lỗi thời và yêu cầu giành lại quyền kiểm soát mảng bán hàng trực tuyến (e-commerce). Tình hình căng thẳng đến mức CLB đã tính đến các phương án thay thế như ký hợp đồng với hãng Puma.

Trong cuộc tranh chấp đó, Barca đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ: đặt hàng sản xuất trang phục chính thức để sử dụng trong thi đấu nhưng không có logo Nike. Đây không chỉ là biện pháp gây áp lực trên bàn đàm phán mà còn là phương án đảm bảo mọi đội thể thao của CLB đều có đồ thi đấu và người hâm mộ vẫn có áo để mua. Theo ghi nhận từ El Pais, các mẫu áo này mang nhãn hiệu "Bihub Tech", thuộc Barca Innovation Hub, một công ty con của CLB được thành lập năm 2017. Giá niêm yết trên thẻ treo (tag) của các mẫu áo này là 105 USD.

Trao đổi với El Pais, người đứng đầu bộ phận cấp phép và kinh doanh (BLM) của Barca Josep Maria Meseguer, đã xác nhận sự tồn tại của chiến dịch này. "Chúng tôi cần một phương án B để đảm bảo mùa giải mới bắt đầu bình thường nếu không đạt được thỏa thuận", ông Meseguer cho biết. "Chúng tôi phải đảm bảo trang phục không chỉ cho bóng đá mà còn cho bóng rổ, bóng chuyền, bóng bầu dục, khúc côn cầu... Quy trình rất phức tạp".

Dù không tiết lộ con số chính xác, các nguồn tin cho biết chi phí rơi vào khoảng từ 4,7 đến dưới 6 triệu USD. Hiện tại, toàn bộ số hàng này vẫn đang được bảo quản và chưa có đầu ra. Barca cũng chưa có kế hoạch sử dụng chúng trong tương lai gần. Do đây là các "trang phục kỹ thuật" mà Nike nắm giữ bản quyền độc quyền, bất kỳ việc sử dụng hay mở bán nào cũng cần sự đồng ý từ phía công ty Mỹ.

Vào tháng 12/2024, Đại hội thành viên Barca đã chính thức thông qua hợp đồng với Nike. Thỏa thuận này bao gồm một khoản phí môi giới đắt đỏ, được cho là khoảng 60 triệu USD dành cho Darren Dein, người đại diện từng hỗ trợ trong thương vụ ký kết hợp đồng tài trợ với Spotify.

Chủ tịch Laporta thời điểm đó ca ngợi đây là "hợp đồng trang thiết bị thể thao lớn nhất lịch sử thế giới" và khẳng định vai trò của Dein là then chốt để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Tuy nhiên, những tiếng nói đối lập trong nội bộ Barca lại tỏ ra hoài nghi về vai trò của nhân vật này và cho rằng khoản hoa hồng trên là "quá mức và không cân xứng".

Hoàng Thông (theo El Pais)