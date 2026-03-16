30 tỷ hình ảnh thu thập từ Pokémon Go được dùng để huấn luyện robot

Nhà phát triển Pokemon Go cho biết dữ liệu hơn 30 tỷ hình ảnh do người chơi chụp trên khắp thế giới sẽ được sử dụng để giúp robot giao hàng điều hướng.

Niantic Spatial, công ty AI tách ra từ Niantic - nhà phát triển trò chơi Pokémon Go, thông báo bắt đầu hợp tác với công ty Mỹ Coco Robotics. Trong tương lai, robot giao hàng Coco Robotics sẽ di chuyển trên vỉa hè nhờ hệ thống định vị Hình ảnh (VPS) của Niantic Spatial, được huấn luyện dựa trên hơn hình ảnh do người chơi Pokémon Go chụp, giúp robot hoạt động cả ở những khu vực GPS không hiệu quả.

Nhiều người cho rằng GPS chỉ chập chờn ở khu vực xa xôi hẻo lánh, nhưng thực tế, công nghệ này cũng bị ảnh hưởng trong thành phố, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng bằng bêtông san sát nhau. Những công trình này có thể gây nhiễu tín hiệu, khiến chấm định vị trên bản đồ bị lệch. Khác với GPS, VPS xác định vị trí của một người dựa vào công trình và địa danh lân cận. Niantic Spatial kỳ vọng robot có thể sử dụng VPS và bốn camera của mình để thu thập thông tin môi trường xung quanh chính xác hơn, nhờ đó giao hàng đúng giờ.

Nguồn dữ liệu từ Pokémon Go cũng hữu ích vì người chơi phải di chuyển tới các địa điểm cụ thể và hướng camera điện thoại vào nhiều góc khác nhau. Dữ liệu này được tăng cường vào năm 2020, khi game bổ sung tính năng "Nghiên cứu thực địa", khuyến khích người chơi quét những công trình và địa danh trong thế giới thực bằng camera để đổi phần thưởng. Ngoài ra, một phần dữ liệu cũng đến từ "đấu trường Pokémon" - những địa điểm đặc biệt để người chơi rèn luyện hoặc thách đấu.

Thông qua việc thu thập hình ảnh một địa điểm từ nhiều người, Niantic Spatial nắm được thông tin về nơi này trong các điều kiện thời tiết, ánh sáng, góc nhìn và độ cao khác nhau, giúp tăng độ chính xác. Thêm vào đó, với lượng người chơi Pokémon Go khổng lồ, dữ liệu thô được đánh giá rất dồi dào.

Pokémon Go từng là hiện tượng toàn cầu khi ra mắt năm 2016, thôi thúc lượng lớn người dùng đi khắp nơi và hướng camera điện thoại vào các vị trí cụ thể để bắt sinh vật ảo. Theo Brian McClendon, Giám đốc công nghệ Niantic Spatial, ứng dụng thu hút 500 triệu lượt cài đặt chỉ trong 60 ngày. Vào thời kỳ đỉnh cao, Pokémon Go có khoảng 230 triệu người hoạt động hàng tháng và hiện ước tính game vẫn còn khoảng 50 triệu người dùng thường xuyên.

Niantic cho biết, sự hợp tác với Coco Robotics là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm xây dựng bản đồ thế giới "sống", liên tục cập nhật khi có dữ liệu mới. Khi hoạt động trên đường phố, robot giao hàng trang bị VPS tiếp tục thu thập thêm thông tin, cung cấp ngược trở lại cho hệ thống để tăng độ chính xác hơn nữa.

Theo MIT Technology Review, đây không phải lần đầu dữ liệu vốn được người dùng Internet thu thập cho một mục đích nào đó lại vô tình phục vụ những mục đích khác. Một trường hợp nổi tiếng là bài kiểm tra Captcha của Google, yêu cầu người dùng nhấp vào hình ảnh xe đạp hoặc đèn giao thông để xác minh là người thật. Nhiều nhà khoa học máy tính cho rằng chúng đã được sử dụng để huấn luyện các mô hình thị giác AI.

Thu Thảo (Theo Popular Science, MIT Technology Review)