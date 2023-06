30 phút cứu người phụ nữ kẹt ở khe tường

TP HCMThấy con mèo kẹt ở khe tường sâu gần 20 m, chị Hoa buộc dây dù vào thân đu từ tầng thượng xuống cứu nhưng gặp nạn.

Người phụ nữ rơi vào khe tường sâu hơn 20 m Cảnh cát cứu chị Hoa mắc kẹt ở khe tường sâu gần 20 m. Video: Công an cung cấp

Tối 16/6, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, 32 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền (quận 10) chưa hết bàng hoàng sau khi được cảnh sát giải cứu do mắc kẹt dưới khe tường rộng 30 cm. Chị phải nằm một chỗ do trầy xước khắp người, may 20 mũi vì vết rách ở đầu gối khi rơi từ thượng ngôi nhà 4 lầu lúc cố gắng cứu thú cưng.

Khoảng 8h cùng ngày, nghe hàng xóm báo con mèo lông dài nhập từ Anh mất tích một tuần qua kẹt giữa vách tường bên hông nhà, chị lên sân thượng kiểm tra. Khi dùng đèn pin rọi xuống khe tối, chị thấy mèo đứng ở mái tôn chắn nước mưa vào cửa sổ cách mặt đất gần chục mét. Nó liên tục kêu to khi chủ nhân gọi tên.

Sợ mèo chết đói, chị Hoa tìm cách cột lồng bên trong có thức ăn rồi thả dây xuống để con vật chui vào nhưng không có kết quả. Chị dùng dây dù (loại cột võng) buộc vào lan can tầng thượng, quấn ngang bụng, mang nón bảo hiểm rồi đu xuống khe hở với mục đích đưa mèo lên. Xuống được nửa đường, dây dù bị đứt, người phụ nữ nặng chừng 40 kg trôi tuột xuống phía dưới.

"Cả thân người cà vào mảng xi măng thô ráp rất đau. Nếu không có nón bảo hiểm, đầu tôi đập đã vào tường không sống nổi", chị nói. Trong diện tích hẹp, không thể nhúc nhích, chị hoảng loạn kêu cứu nhưng vô vọng. Sau vài phút trấn an, chị lấy điện thoại gọi số 114. Khi tổng đài bắt máy, người phụ nữ cung cấp thông tin về tình trạng, địa chỉ nhà.

Chị Hoa kẹt giữa hai vách tường sau khi rơi xuống từ tầng thượng ngôi nhà 4 tầng. Minh Nghiêm

Khoảng 5 phút sau, đại uý Phan Công Hạnh, 37 tuổi, đang ở trụ sở đội cảnh sát PCCC quận 10, cách đó 500 m nhận được yêu cầu hỗ trợ. Anh cùng gần 10 đồng đội đến hiện trường. Đứng trên tầng thượng nhìn xuống, mọi người hầu như không thể thấy gì nếu không rọi đèn pin xuống. Hai đầu của khe tường đã được xây bịt kín. Đại uý Hạnh cố nói vọng xuống bên dưới để nắm tình hình nạn nhân đồng thời đưa ra phương án giải cứu.

Nhóm cứu hộ nhận định nếu nạn nhân bình tĩnh có thể thả đai xuống để kéo người lên. Tình huống khó hơn, lực lượng phải xuống dưới tiếp cận để cứu. Tuy nhiên khe tường quá hẹp, có khúc chỉ rộng 20 cm nên phương án thứ hai rất khó thực hiện, mất thời gian. Trong khi việc dùng máy khoan cắt tường có thể ảnh hưởng kết cấu ngôi nhà. Nếu quá trình cứu hộ kéo dài, nạn nhân đang bị thương sẽ mất máu, nguy hiểm tính mạng.

Lúc này, khi nghe được chị Hoa trả lời còn tỉnh táo, anh Hạnh cùng đồng đội quyết định dùng thiết bị phá khung cửa sổ, bơm oxy cùng lúc liên tục trấn an. Các chiến sĩ đưa đồ bảo hộ bằng vải dày xuống để nạn nhân mặc tránh chấn thương do ma sát lúc kéo lên. Sau đó họ thả hai dây nối đai an toàn để nạn nhân buộc vào chân và vai. Trong đó, dây từ tầng thượng kéo người lên, dây từ cửa sổ tầng ba sẽ ghìm giữ nạn nhân tránh lắc lư, va đập vào bờ tường sần sùi.

Đại uý Hạnh kể lại lúc cứu nạn nhân từ khe tường. Ảnh: Đình Văn

Sau các bước chuẩn bị, chị Hoa được kéo lên. Bốn cảnh sát chia nhau cầm hai đầu dây cùng hô lớn để đưa nạn nhân lên một cách nhịp nhàng. Những người khác giữ đuôi dây không để nạn nhân rơi ngược lại phía dưới. Sau gần 30 phút, chị Hoa được kéo đến ô cửa sổ tầng ba, còn tỉnh táo dù sức khoẻ đã yếu. Anh Hạnh lấy tay bịt vết thương ở đầu gối nạn nhân rồi cùng đồng đội đưa đi cấp cứu.

"Lúc vào bệnh viện máu chảy ướt cả ống quần và giày của tôi nhưng chị ấy vẫn liên tục hỏi về con mèo", anh nói.

Theo chỉ huy đội cảnh sát PCCC quận 10, trường hợp của chị Hoa rất hy hữu khi kẹt trong khe hẹp rộng 20-30 cm. Nạn nhân sống sót do trước đó mang nón bảo hiểm, không bị chấn thương vùng đầu. Vị trí rơi xuống cách mặt đất gần 10 m nên người phụ nữ không bị chấn thương nặng. Điều may nhất nạn nhân mang điện thoại liên lạc cứu hộ kịp thời, còn để kéo dài nguy hiểm tính mạng.

