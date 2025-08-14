30 nhà sư rời Thiếu Lâm Tự vì quy tắc 996

Trung QuốcMột tuần sau khi Thiếu Lâm tự áp dụng chế độ làm việc mới, hạn chế điện thoại và ăn uống nghiêm ngặt, 30 nhà sư đã rời chùa.

Các quy tắc mới được đưa ra sau cuộc điều tra cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm, Shi Yongxin với các cáo buộc sai phạm tài chính và tình dục. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tuyên bố hủy chứng nhận thụ giới của ông do hành vi của ông gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cộng đồng Phật giáo.

Shi Yinle, 59 tuổi, trụ trì chùa Bạch Mã, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc, được công bố tiếp quản vị trí trụ trì Thiếu Lâm vào ngày 29/7.

Ngay khi nhậm chức, ông công bố 5 cải cách lớn gồm dừng các hoạt động thương mại, cấm các nghi thức thánh hóa giá cao, đóng cửa cửa hàng trong chùa, thúc đẩy tự túc thông qua canh tác và cải tổ phân phối thu nhập bằng cách xóa bỏ các khoản phí bị chỉ trích.

Ông cho biết một số nhà sư đã đi lệch khỏi con đường tâm linh. "Một số nhà sư không thực sự tu hành cũng không làm việc đúng cách", ông nói. Tân trụ trì dẫn chứng một số nhà sư gọi đồ ăn mang về trong phòng thiền hoặc nghe nhạc pop bằng tai nghe trong lúc tụng kinh.

Chùa Thiếu Lâm Tự, Trung Quốc, nổi tiếng với du khách quốc tế. Ảnh: The Star

Shi Yinle cũng tạm dừng các chuyến lưu diễn quốc tế của đội võ thuật, cùng với các cửa hàng văn hóa, sáng tạo và trực tuyến từng là nguồn thu chính. Một hệ thống chấm điểm mới được áp dụng, theo đó các nhà sư không vượt qua đánh giá trong ba tháng liên tiếp có thể bị yêu cầu rời chùa.

Các quy tắc mới đặt ra kỷ luật chưa từng có, với lịch trình nghiêm ngặt được cư dân mạng gọi là quy tắc "Phật giáo 996" ám chỉ văn hóa làm việc ở một số công ty công nghệ Trung Quốc, nơi nhân viên làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, sáu ngày một tuần.

Các nhà sư phải cầu nguyện lúc 4h30, sau đó làm nông nghiệp và luyện võ thiền vào buổi chiều. Điện thoại di động được cất trong kho chung, chỉ được sử dụng 30 phút mỗi ngày. Chế độ ăn chủ yếu là rau củ, với đậu phụ chỉ được phép một lần mỗi tuần.

Động thái này gây làn sóng phản đối. Trong vòng một tuần sau khi tân trụ trì nhậm chức, hơn 30 nhà sư và nhân viên rời chùa. Chưa rõ họ chuyển sang chùa khác hay rời bỏ hoàn toàn.

Một số nhà sư than thở khi bị tịch thu điện thoại, vốn dùng để đọc kinh, và cảm thấy khó chịu với chế độ ăn chủ yếu rau củ. Việc nhà sư rời Thiếu Lâm Tự đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng những nhà sư rời chùa vốn không tu hành nghiêm túc và động thái này giúp loại bỏ những người giả danh.

Trong khi đó, một số du khách đến chùa Thiếu Lâm nhận thấy cuộc sống của các nhà sư khắt khe và khó khăn, từ đó cảm nhận cuộc sống của bản thân bớt áp lực hơn.

Ngọc Ngân (Theo The Star)