30 người trong đường dây web lậu Xôi Lạc TV bị khởi tố

Hà NộiĐường dây hoạt động trang web Xôi Lạc TV chuyên phát bóng đá lậu bị triệt phá vì liên quan bản quyền, tổ chức đánh bạc.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

A05 đánh giá, đường dây này hoạt động có hệ thống, số lượng người tham gia nhiều và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty công nghệ. Hệ thống Xôi Lạc TV phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền. Web này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên bị A05 đánh giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Web cũng xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhà chức trách cho rằng thiệt hại đã xảy ra liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.

Người dùng xem livestream bóng đá trên một website. Ảnh: Hoàng Giang

Xôi Lạc TV, trang chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh. Trong các video, bình luận viên của kênh nhiều lần nói đang sống tại nước ngoài. Tên miền đăng ký qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Nhà chức trách từng hơn một lần lên tiếng về vấn nạn bản quyền xoay quanh kênh này. "Xôi Lạc không đơn giản là các cháu hiếu kỳ phát livestream lên mạng lấy số cho vui mà gắn với tội phạm có tổ chức".

Phạm Dự