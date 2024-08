30 người chết, hàng chục người mất tích vì lũ lụt ở Trung Quốc

Sau nhiều tuần nắng nóng lịch sử, mưa lớn trút xuống miền trung Trung Quốc do ảnh hưởng từ bão Gaemi khiến ít nhất 30 người chết, 35 người mất tích.

Tỉnh Hồ Nam, khu vực nhiều đồi núi và không giáp biển ở miền trung Trung Quốc, đang trải qua đợt ngập lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng từ bão Gaemi, cơn bão di chuyển từ Philippines tới đảo Đài Loan và đổ bộ vào miền đông Trung Quốc một tuần trước.

Bão Gaemi suy yếu khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, nhưng gây ra những trận mưa lớn liên tiếp và ngập lụt ở nhiều khu vực.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân trong vùng bị ảnh hưởng ở Tử Hưng, tỉnh Hồ Nam, ngày 28/7. Ảnh: AFP

Hơn 11.000 người đã sơ tán khỏi thành phố Tử Hưng, tỉnh Hồ Nam sau khi một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng có là 654 mm chỉ trong 24 giờ ngày 30/7. Nhiều tuyến đường đến các thị trấn ở Tử Hưng bị cắt đứt, hạ tầng truyền tải điện và thông tin liên lạc cũng bị ảnh hưởng.

"Thông tin sơ bộ cho thấy ít nhất 30 người chết và 35 người mất tích", Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Thủ tướng Lý Cường đã thị sát hai ngôi làng ở Tử Hưng ngày 1/8 để tìm hiểu tiến độ cứu trợ thiên tai và mức độ thiệt hại, cũng như tìm kiếm người mất tích và tái thiết cơ sở hạ tầng. Ông Lý nhấn mạnh cần chú ý "phòng ngừa thảm họa sau bão như lũ quét và sạt lở đất".

Trước đó, một trận lở đất ngày 28/7 đã khiến 15 người thiệt mạng ở tỉnh Hồ Nam.

Lượng mưa trung bình vào tháng 7 trên toàn Trung Quốc là 140 mm, cao hơn 15% so với cùng kỳ những năm trước và là mức cao thứ ba kể từ năm 1961. Trung Quốc ghi nhận lũ lụt thảm khốc vào tháng 7 các năm 1996 và 1998, khi lượng mưa là 148 mm và 146,8 mm.

Đợt lũ lụt nghiêm trọng diễn ra sau những tuần Trung Quốc trải qua tháng 7 nóng nhất từ năm 1961. Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 7 là 23,2 độ C, cao hơn 1,1 độ C so với nhiệt độ tháng 7 năm 2017.

Giả Tiểu Long, phó giám đốc Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc, ngày 1/8 cho biết sẽ có 2-3 cơn bão đổ bộ khu vực ven biển phía nam và phía đông Trung Quốc trong tháng này, đồng thời có khả năng ảnh hưởng tới khu vực phía bắc. Nhiều vùng ở Trung Quốc dự kiến mưa nhiều hơn cùng kỳ những năm trước.

Hồng Hạnh (Theo AFP/China Daily)