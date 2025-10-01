30 năm TransViet đồng hành 10 triệu du khách

TransViet phát triển từ một văn phòng nhỏ thành doanh nghiệp du lịch với hệ sinh thái toàn diện, phục vụ hàng triệu du khách trong và ngoài nước suốt hơn ba thập kỷ

Khi mới thành lập năm 1996, TransViet chỉ có vài nhân sự, làm việc trong văn phòng nhỏ tại TP HCM. Năm 2002, công ty khai trương văn phòng tại Hà Nội, trở thành đối tác của nhiều hãng hàng không quốc tế.

Cùng thời điểm, nhiều cơ hội hợp tác với Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và các tổ chức du lịch Singapore, Thái Lan, Đài Loan... được mở rộng. Những bước tiến này giúp TransViet trở thành đơn vị lữ hành quen thuộc cho hàng triệu du khách trong những năm kế tiếp.

TransViet được vinh danh Top 10 Công ty Lữ hành uy tín Việt Nam năm 2024. Ảnh: TransViet

Sau gần 30 năm, công ty hiện có hơn 300 nhân sự với mức doanh thu nghìn tỷ mỗi năm nhờ phát triển hệ sinh thái từ tour, vé máy bay, visa, logistics. Triết lý hoạt động của TransViet tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Ngoài các lịch trình trong nước, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, các tour nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, châu Âu, Mỹ và Australia cũng rất được ưa chuộng. Đặc biệt, du lịch MICE là một trong những thế mạnh khi được nhiều doanh nghiệp lớn lựa chọn hợp tác, tổ chức các sự kiện từ vài chục đến vài nghìn khách.

Công ty tổ chức các hoạt động gìn giữ thiên nhiên và văn hóa. Ảnh: TransViet

Theo số liệu thống kê của TransViet, tỷ lệ khách quay lại sử dụng dịch vụ sau dịch gần 40% và so với mức trung bình ngành là 25-30%. Nhờ đó, công ty nhiều năm lọt Top 10 Công ty lữ hành uy tín Việt Nam, đạt Trusted Brand Vietnam và Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEA) cùng nhiều bằng khen từ Tổng cục Du lịch và các địa phương.

Trước xu hướng số hóa, TransViet triển khai hệ thống đặt tour trực tuyến và ứng dụng di động cá nhân hóa. Trí tuệ nhân tạo cũng được áp dụng để phân tích hành vi khách hàng. Trong giai đoạn 2025-2030, công ty đặt mục tiêu mở rộng thị trường sang Ấn Độ, Trung Đông và Đông Âu, phát triển các sản phẩm du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Đoàn du khách TransViet chụp ảnh lưu niệm tại Mỹ. Ảnh: TransViet

"Trong 30 năm qua, điều TransViet trân trọng nhất là niềm tin của khách hàng và kỷ niệm sau mỗi chuyến đi. Đây là nền tảng để công ty tiếp tục nâng cấp dịch vụ, giúp khẳng định vị thế du lịch Việt trên bản đồ quốc tế", CEO Phạm Thị Dạ Hương cho biết.

(Nguồn: TransViet)