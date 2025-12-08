Từ nhà máy TV năm 1995, Samsung rót 23,2 tỷ USD, mở rộng hệ sinh thái sản xuất lẫn R&D,
Từ nhà máy TV năm 1995, Samsung rót 23,2 tỷ USD, mở rộng hệ sinh thái sản xuất lẫn R&D,
tham vọng biến thị trường Việt thành ‘cứ điểm đổi mới sáng tạo’.
Những năm 1990, Việt Nam trong giai đoạn đầu mở cửa. Ngành điện tử còn ở giai đoạn sơ khai, chưa có nhiều doanh nghiệp quốc tế tham gia. Samsung - ông lớn công nghệ Hàn Quốc, quyết định chọn thị trường mới toanh để đặt nhà máy sản xuất TV tại TP HCM.
Khi đó, chưa ai hình dung quốc gia vừa mới mở cửa sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nơi hàng tỷ thiết bị di động, màn hình và đồ gia dụng mang dấu ấn “made in Vietnam” được xuất khẩu đi khắp thế giới.
Ba thập niên trôi qua, Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh. Dòng vốn FDI đổ về ngày càng tăng. Suốt thời gian này, Samsung vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đồng hành sự trưởng thành của nền kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của năng lực công nghệ Việt cả ở khía cạnh sản xuất - nghiên cứu lẫn đào tạo nhân lực.
30 năm mở rộng
hệ sinh thái công nghệ
Khi nhà máy đầu tiên vận hành vào năm 1995, Samsung đã sớm nhận thấy tiềm năng từ quốc gia có dân số đông, lao động trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ. Từ đó hãng liên tục mở rộng quy mô đầu tư, đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược trong khu vực. Đến năm 2024, tổng vốn đầu tư đạt 23,2 tỷ USD, đưa Samsung trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất Việt Nam.
Từ Bắc Ninh đến Thái Nguyên rồi TP HCM, 6 nhà máy hiện đại lần lượt hình thành, bao gồm tổ hợp sản xuất thiết bị di động, linh kiện camera, màn hình, pin và điện tử tiêu dùng. Các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hiện được xuất khẩu đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, đóng góp giá trị lớn vào thương mại và tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2025, Samsung ghi dấu cột mốc hai tỷ chiếc điện thoại di động được xuất xưởng tại Việt Nam - con số thể hiện vai trò trung tâm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1995
Mở nhà máy sản xuất TV đầu tiên
(TP HCM) - SAVINA
2008
Mở nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị di
động (Bắc Ninh) - SEV
2009
Mở nhà máy sản xuất và cung cấp pin cho
các thiết bị di động và phương tiện di
chuyển đường bộ (Bắc Ninh) - SDIV
2013
Mở thêm nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết
bị di động – SEVT và nhà máy sản xuất linh
kiện camera mode, HDI (Thái Nguyên) - SEMV
2014
Mở nhà máy sản xuất sản phẩm màn hình
cho các thiết bị thông minh (Bắc Ninh) - SDV
2015
Mở nhà máy sản xuất
các sản phẩm điện tử
tiêu dùng (TP HCM) - SEHC
2022
Lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển
Samsung R&D (Hà Nội) - SRV
Song hành với phát triển sản xuất, thương hiệu cũng từng bước xây dựng mối gắn kết với người tiêu dùng Việt. Từ những chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên đến dòng Samsung Galaxy; TV trải dài từ màn hình phẳng - kích thước nhỏ đến TV tích hợp Vision AI, hay tủ lạnh, máy giặt Bespoke AI… các sản phẩm của hãng xuất hiện trong hàng triệu gia đình. Loạt thiết bị này ngày càng thông minh hơn, từ chỗ đáp ứng các nhu cầu cơ bản chuyển sang biết quan sát, phân tích dữ liệu, cá nhân hóa dựa trên nhu cầu của từng người dùng nhờ sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo.
Ông CU Kim, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Samsung khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương cho biết sau 30 năm, hệ sinh thái sản phẩm của hãng gắn bó chặt chẽ với hàng triệu gia đình người Việt, góp phần nâng cấp tiện nghi, cải thiện chất lượng sống. “Sự gắn bó này không đo bằng quy mô nhà máy hay doanh số mà thể hiện ở tầng sâu hơn, là niềm tin của người dùng Việt dành cho thương hiệu và công nghệ mà chúng tôi tạo ra”, ông nói.
Tầm nhìn
‘kiến tạo tương lai’
Bước sang thập kỷ thứ tư, Samsung định hướng một chiến lược dài hạn tại Việt Nam gắn liền với phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và trao quyền cho thế hệ trẻ. Tinh thần này thể hiện qua triết lý “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau kiến tạo ngày mai - Trao quyền cho mọi người).
Trọng tâm của chiến lược này là duy trì những hoạt động mang tính “xây dựng” nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Điển hình là cuộc thi Solve for Tomorrow - nơi học sinh áp dụng những kiến thức về STEM về khoa học, kỹ thuật, công nghệ để giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội. Mỗi năm, cuộc thi thu hút hàng nghìn học sinh và giáo viên. Doanh nghiệp xem cuộc thi là không gian giúp thế hệ trẻ hình thành đam mê với công nghệ, tạo bệ phóng nhân lực trong dài hạn.
Song song, ông lớn công nghệ đẩy mạnh “trại sáng tạo” - Samsung Innovation Campus. Hoạt động giúp trang bị kỹ năng lập trình, AI, IoT cho thanh thiếu niên, tạo nền tảng nhân lực công nghệ tương lai.
Samsung cũng phối hợp với Chính phủ Việt Nam triển khai các sáng kiến chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nội nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng sang các lĩnh vực mới như bán dẫn, chip, linh kiện công nghệ cao.
Ở góc độ cộng đồng, doanh nghiệp mở Hệ thống Trường Hy vọng Samsung tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Hệ thống này giúp hơn 5.000 học sinh được tiếp cận môi trường học tập tốt hơn. Chương trình hiến máu “Chung dòng máu Việt” đóng góp hơn 125.000 đơn vị máu tính đến năm 2024.
Trong lĩnh vực môi trường, Samsung đẩy mạnh mục tiêu trung hòa carbon, giảm phát thải chuỗi cung ứng và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất. Việc hướng đến nhà máy xanh, quy trình vận hành tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa nguyên vật liệu là trọng tâm trong chiến lược ESG của hãng.
Đại diện Samsung khẳng định triết lý “Together for Tomorrow” vừa là cam kết doanh nghiệp với cộng đồng, đồng thời thể hiện kỳ vọng về một tương lai phát triển hài hòa giữa công nghệ - con người - môi trường. Trong chặng đường sắp tới, hãng tiếp tục hướng đến trọng tâm xây dựng kinh tế số, lực lượng nhân lực mạnh và môi trường sống thông minh hơn cho thế hệ tương lai.
Nhìn lại ba thập kỷ, Samsung chuyển mình, liên tục mở rộng từ nhà máy TV đến hàng loạt cơ sở sản xuất thiết bị công nghệ, văn phòng phụ trách bán hàng và trung tâm R&D hiện đại. Tập đoàn đi từ sản xuất đến thúc đẩy đổi mới, vượt ra khỏi vai trò của một doanh nghiệp FDI để trở thành mảnh ghép trong bức tranh kinh tế số tại thị trường Việt.
“Trong kỷ nguyên AI và chuyển
đổi số, chặng đường phía trước
sẽ rộng mở hơn. Chúng tôi tiếp
tục xác định trọng tâm Samsung
sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt
Nam phát triển bền vững”.
Ông CU Kim -
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Samsung
khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương
Từ sản xuất sang
đổi mới sáng tạo
Giai đoạn 1995-2020 là hành trình mở rộng sản xuất, còn từ sau 2020, Samsung dần chuyển dịch vai trò của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu - trở thành trung tâm về nghiên cứu - phát triển (R&D).
Theo ông CU Kim, sự chuyển dịch vai trò đến từ năng lực công nghệ ngày càng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực giàu tiềm năng và khát vọng của đất nước trong việc dẫn đầu chuyển đổi số. Thực tế, đội ngũ kỹ sư Việt tham gia, thậm chí dẫn dắt nhiều dự án quan trọng của Samsung.
“Chúng tôi nhận thấy cơ hội
để củng cố sự hiện diện, thông
qua việc đầu tư vào sản xuất,
đổi mới sáng tạo và khai thác
chuyên môn tại địa phương”.
Ông CU Kim -
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Samsung
khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương
Để cụ thể hóa mục tiêu biến Việt Nam thành cứ điểm đổi mới sáng tạo, năm 2022, ông lớn công nghệ mở Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội. Trung tâm quy tụ hơn 2.000 kỹ sư Việt Nam tham gia phát triển phần mềm, ứng dụng AI, tối ưu hóa hiệu năng thiết bị và nghiên cứu công nghệ tương lai.
Thông qua trung tâm này, lực lượng kỹ sư Việt đảm nhận nhiều dự án trọng điểm trong hệ sinh thái Galaxy AI. Tiêu biểu là phát triển AI tiếng Việt trên các thiết bị di động. Những kỹ sư này cũng nắm vai trò đồng sáng tạo. Họ hợp tác chặt chẽ với các trung tâm R&D tại Hàn Quốc và Ấn Độ, nhận chuyển giao trực tiếp kiến thức về kiến trúc mô hình AI, phương pháp đào tạo và công cụ kiểm thử. Công việc của họ đảm bảo các tính năng AI được thiết kế với người dùng Việt Nam làm trọng tâm.
Một số nhóm nghiên cứu tại Hà Nội còn trực tiếp đóng góp vào phát triển camera, AI on-device và giải pháp kết nối đa thiết bị - những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh toàn cầu của Samsung.
Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội.
Theo ông CU Kim, tập đoàn còn hợp tác với Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, phát triển nhân tài và đồng sáng tạo các giải pháp phù hợp cho những thị trường mới nổi.
“Samsung hướng đến việc hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu về AI - không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm mà trở thành trung tâm nổi bật trên toàn cầu về đổi mới sáng tạo và nhân tài”, vị lãnh đạo này khẳng định.
Hệ sinh thái doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng Samsung cũng lớn lên đáng kể. Số doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 tăng mạnh. Giai đoạn 2018-2021, 379 doanh nghiệp Việt được tư vấn cải tiến công nghệ. 406 chuyên gia tư vấn được đào tạo về chuyên môn. Từ 2022 đến nay, Samsung tiếp tục hỗ trợ 82 doanh nghiệp phát triển mô hình nhà máy thông minh.
Samsung triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt
Ngoài ra, giai đoạn 2020-2024, doanh nghiệp cùng Bộ Công Thương đào tạo 209 kỹ thuật viên khuôn mẫu - lực lượng nòng cốt giúp doanh nghiệp Việt chủ động hơn trong khâu thiết kế và sản xuất linh kiện.
Nền tảng sản xuất và nghiên cứu, lợi thế thị trường, nhân lực giúp Việt Nam trở thành “cửa ngõ" để Samsung giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới trong khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương. Đồng thời, Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Samsung ở kỷ nguyên AI.