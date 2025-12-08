Từ nhà máy TV năm 1995, Samsung rót 23,2 tỷ USD, mở rộng hệ sinh thái sản xuất lẫn R&D,

tham vọng biến thị trường Việt thành ‘cứ điểm đổi mới sáng tạo’.

Những năm 1990, Việt Nam trong giai đoạn đầu mở cửa. Ngành điện tử còn ở giai đoạn sơ khai, chưa có nhiều doanh nghiệp quốc tế tham gia. Samsung - ông lớn công nghệ Hàn Quốc, quyết định chọn thị trường mới toanh để đặt nhà máy sản xuất TV tại TP HCM.

Khi đó, chưa ai hình dung quốc gia vừa mới mở cửa sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nơi hàng tỷ thiết bị di động, màn hình và đồ gia dụng mang dấu ấn “made in Vietnam” được xuất khẩu đi khắp thế giới.

Ba thập niên trôi qua, Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh. Dòng vốn FDI đổ về ngày càng tăng. Suốt thời gian này, Samsung vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đồng hành sự trưởng thành của nền kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của năng lực công nghệ Việt cả ở khía cạnh sản xuất - nghiên cứu lẫn đào tạo nhân lực.