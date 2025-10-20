30 năm phát triển thị trường hương liệu của Việt Hương

Công ty Việt Hương phát triển hàng nghìn công thức cho thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm chế biến, hướng tới phát triển bền vững, sau 30 năm thành lập.

Sau ba thập kỷ phát triển, từ một công ty thương mại với vài chục nhân viên vào năm 1995, Việt Hương đã trở thành doanh nghiệp sản xuất hương liệu thực phẩm cho các ngành thực phẩm, hương liệu dùng cho các ngành hóa mỹ phẩm như nước hoa, sản phẩm chăm sóc cơ thể, các sản phẩm gia dụng..., các sản phẩm chiết xuất.

Doanh nghiệp chú trọng đầu tư công nghệ, hệ thống thư viện mẫu, phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phòng cảm quan, phòng quản lý chất lượng... với quy trình kiểm định khắt khe nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập. Ảnh: Việt Hương

Ba thập kỷ phát triển

Công ty TNHH Thương mại Việt Hương thành lập năm 1995 bởi bà Nguyễn Thùy Quỳnh (Tổng giám đốc Công ty). Bà Quỳnh cho biết khi ấy ngành hương liệu nội địa còn sơ khai nhưng rất tiềm năng do đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, nên quyết định này được xem là mạo hiểm, nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết.

Những năm đầu, doanh nghiệp kiên trì bám trụ với mảng thương mại, vượt qua giai đoạn thiếu thốn về nhân lực và nguồn vốn. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2002, khi Việt Hương hợp tác với đối tác Pháp Expressions Aromatiques (EA) và xây dựng nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, mở ra hành trình chuyển mình từ thương mại sang sản xuất. Đến năm 2009, doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 22000:2005, khẳng định năng lực kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

Từ năm 2010, Việt Hương bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy tại Khu công nghiệp Long Hậu vào năm 2014. Vào năm 2020, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng năng lực R&D, hợp tác với đối tác Hàn Quốc xây dựng nhà máy chiết xuất nguyên liệu tự nhiên từ thịt, gia cầm, thủy hải sản, rau củ và gia vị - phục vụ các ngành chế biến thực phẩm, nước sốt, snack, mì ăn liền. Việt Hương hướng tới phát triển bền vững và đóng góp vào chuỗi cung ứng nâng cao giá trị sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thùy Quỳnh, Tổng giám đốc Việt Hương, cho biết hành trình 30 năm là kết quả của sự làm việc chân thành, tận tâm và gắn bó của đội ngũ nhân viên, sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, nhà cung cấp, các đối tác trong và ngoài nước. "Chúng tôi mong muốn đưa Việt Hương sánh vai cùng những nhà sản xuất hương liệu hàng đầu thế giới, mang đến sản phẩm tinh túy, đậm đà bản sắc Việt", bà nói.

Bà Nguyễn Thùy Quỳnh, Tổng giám đốc Việt Hương. Ảnh: Việt Hương

Tập trung sản phẩm hương liệu Việt Nam

Qua 30 năm phát triển, công ty đặt trọng tâm vào nghiên cứu và sáng tạo hương liệu phù hợp khẩu vị người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ gần 200 nhân sự, doanh nghiệp vận hành hệ thống sản xuất đạt nhiều chứng nhận uy tín như FSSC 22000, ISO 9001:2015, Halal Malaysia, Halal Indonesia, Sedex...

Song song với hoạt động sản xuất, Việt Hương tích cực tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi nhân viên được đào tạo và phát triển như trong một gia đình.

Ngày 10/10, trong sự kiện kỷ niệm 30 năm, lãnh đạo công ty cho biết tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, mục tiêu đưa ngành hương liệu Việt Nam vươn tầm thế giới.

Khách hàng, đối tác tham gia sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Ảnh: Việt Hương

Ông Nguyễn Tuyên, Chủ tịch HĐQT chia sẻ doanh nghiệp luôn tập trung phục vụ thị trường nội địa và đồng hành cùng các nhà sản xuất Việt. "Triêt lý phục vụ của chúng tôi là chúng tôi là bàn tay nối dài của khách hàng của mình. Chúng tôi là nguồn lực cộng thêm cho khách hàng của mình chứ không đơn thuần chỉ là một nhà cung cấp bình thường", ông nói.

Với tầm nhìn dài hạn, Việt Hương tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế nhằm mang đến những hương vị tinh túy đặc trưng của Việt Nam ra thị trường thế giới.

(Nguồn: Việt Hương)