30 năm phát triển cùng Việt Nam của Acecook

Ba thập niên phát triển tại Việt Nam, Acecook mang đến những sản phẩm tiện lợi, góp phần nâng tầm thị trường mì ăn liền Việt Nam, ghi dấu tại nhiều cột mốc quan trọng.

Bên cạnh góp phần kiến tạo vị ngon cho hàng triệu bữa ăn, trên hành trình 30 năm tại Việt Nam, thương hiệu còn hướng tới nâng tầm hạnh phúc, đồng hành sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

Dấu ấn người tiên phong

Acecook đến Việt Nam những năm đầu thập niên 90, khi mì ăn liền còn là một sản phẩm mới mẻ, thị trường riêng của ngành hàng này vẫn còn hoang sơ. Năm 1995, doanh nghiệp ra đời sản phẩm đầu tiên mang tên Mì Phở và Mì Gà - được phát triển với sợi mì mô phỏng bánh phở, nước dùng lấy cảm hứng từ phở truyền thống. Sản phẩm nhanh chóng thu hút người tiêu dùng lúc ấy.

Ngay từ đầu, Acecook đã định vị sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng cao, vừa tiện lợi, vừa an toàn, vừa phù hợp khẩu vị của người Việt. Đây là cam kết đầu tiên của doanh nghiệp về nâng cao trải nghiệm ẩm thực cho người tiêu dùng trong nước.

Ba năm đầu tiên không ít thử thách. Thay vì chùn bước hay theo đuổi những mục tiêu ngắn hạn, công ty tập trung xây dựng nền móng chất lượng. Sự nghiêm túc này đã tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng, đối tác và nâng cao chất lượng sản phẩm chung của ngành.

Năm 1996, Acecook chính thức xuất khẩu lô hàng mì ăn liền đầu tiên sang thị trường Mỹ. Dấu mốc này được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu đáng mừng cho tiềm năng xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Đại diện Acecook Việt Nam nhận danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" lần thứ 29 liên tiếp, đầu năm 2025. Ảnh: Acecook Việt Nam

Vươn lên dẫn đầu

Sau ba thập kỷ phát triển, Acecook đã trở thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành mì ăn liền tại Việt Nam. Theo số liệu của công ty, năm 2024, Acecook đã bán ra khoảng 3,3 tỷ gói mì tại Việt Nam, chiếm khoảng 40% thị phần. Để làm được điều đó, doanh nghiệp luôn duy trì vận hành ổn định, không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Từ một sản phẩm mì ăn liền, Acecook dần tạo nên hệ sinh thái thực phẩm tiện lợi với nhiều sản phẩm lấy cảm hứng từ những món ăn truyền thống Việt Nam (như miến Phú Hương, hủ tiếu Nhịp Sống, bún Hằng Nga, phở Đệ Nhất) hay Nhật Bản (như mì ly Modern)... Mỗi sản phẩm đều là một sự sáng tạo, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến Nhật Bản và hương vị Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cải tiến về mặt dinh dưỡng trong sản phẩm để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Những sản phẩm "Made in Vietnam" của Acecook ngày nay đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định chất lượng và vị thế của ngành thực phẩm Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất mì ăn liền tại một nhà máy của Acecook. Ảnh: Acecook Việt Nam

Hướng đến tương lai nâng tầm hạnh phúc

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, với Acecook, Việt Nam là điểm khởi đầu cho hành trình mới. Trên nền móng đã được xây dựng cùng với tầm nhìn của thế hệ lãnh đạo đầu tiên, khát vọng đổi mới không ngừng của đội ngũ hiện tại, Acecook đang viết tiếp hành trình của hạnh phúc.

Năm nay, Acecook Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên (7/7/1995 - 7/7/2025). Từ vị trí tiên phong, doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu hàng đầu ngành mì ăn liền tại Việt Nam. Điều tạo nên dấu ấn của doanh nghiệp không chỉ ở độ phủ của sản phẩm, vị trí hàng đầu ngành hàng mì ăn liền, mà còn nhờ chiến lược phát triển vì cộng đồng.

Đến nay công ty đã trích hàng chục tỷ cho hàng dự án cộng đồng. Acecook Việt Nam đồng hành Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trong nhiều dự án, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn.

Cam kết vì tương lai bền vững, Acecook đang đầu tư toàn diện vào quá trình chuyển đổi xanh. Hiện tại, 54% nhà máy của Acecook đã sử dụng nhiên liệu sinh khối; mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 80%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tích cực cải tiến sản phẩm để giảm thiểu tác động môi trường, với 90% bao bì mì ly, tô, khay hiện nay đã chuyển sang sử dụng bao bì giấy thân thiện môi trường.

Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà nhà máy của Acecook Việt Nam tại TP HCM. Ảnh: Acecook Việt Nam

Bước sang giai đoạn mới, Công ty Acecook Việt Nam định hướng phát triển theo chiến lược mới - "Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc". Với mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm thế giới, chiến lược mới là lời khẳng định của doanh nghiệp về vị thế tiên phong trong ngành thực phẩm ăn liền, đồng thời thể hiện cam kết kiến tạo những giá trị tích cực, nâng cao chất lượng sống và hướng đến tương lai hạnh phúc cho người tiêu dùng, nhân viên công ty và toàn xã hội.

Hoàng Anh