30 năm NS BlueScope Việt Nam đồng hành cùng các công trình Việt

Các loại tôn với công nghệ hiện đại của NS BlueScope Việt Nam được nhiều công trình thuộc ngành thực phẩm, logistics... sử dụng.

Kế thừa sự phát triển hơn 100 năm của Tập đoàn BlueScope tại Australia, NS BlueScope Việt Nam từng bước góp phần thay đổi thị trường thép mạ tại Việt Nam bằng những tiêu chuẩn cao, chiến lược bền vững. Nhờ đó, các sản phẩm của thương hiệu được lựa chọn để xây dựng nhiều nhà máy ở đa dạng lĩnh vực, ngành nghề.

Ngành thực phẩm và đồ uống (F&B)

Sản phẩm của NS BlueScope Việt Nam góp mặt trong nhiều dự án lớn như: nhà máy của Nestle tại khu công nghiệp Biên Hòa (năm 1996), Coca-Cola (từ năm 1996), nhà máy Heineken (từ năm 1995 đến 2000)...

Ngoài các doanh nghiệp FDI, những "ông lớn" ngành F&B trong nước cũng tin dùng tôn Colorbond, trong đó có Vinamilk. Với những yêu cầu khắt khe cho nhà máy sản xuất sữa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, Vinamilk lựa chọn sản phẩm tôn Colorbond. Nhà máy vẫn bền đẹp trong môi trường khắc nghiệt, độ ăn mòn cao.

Nhà máy Vinamilk sử dụng tôn Colorbond của BlueScope cho toàn bộ phần mái. Ảnh: NS BlueScope Việt Nam

Ngành điện điện tử

Goertek Vina - thành viên Tập đoàn Goertek, một tập đoàn công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị thông minh, lựa chọn tôn của NS BlueScope Việt Nam khi xây dựng nhà máy tại Nghệ An.

Goertek Vina luôn đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe cho nhà máy của mình và yêu cầu các nhà cung cấp giải pháp mái và vách tuân theo. Tôn Colorbond công nghệ Activate có khả năng chống ăn mòn, độ bền cao đã đáp ứng được các mong muốn của đơn vị. Ngoài Goertek Vina, tôn Colorbond còn là sự lựa chọn của các "ông lớn" ngành điện tử khác như: Foxcom, Luxshare...

Nhà máy Goertek Vina trị giá 100 triệu USD tại Nghệ An sử dụng dòng tôn cao cấp Colorbond thế hệ mới tích hợp công nghệ Activate. Ảnh: NS BlueScope Việt Nam

Ngành sản xuất và lắp ráp ôtô

Tôn của NS BlueScope Việt Nam được các nhà sản xuất và lắp ráp xe hơi có tiếng trong và ngoài nước như: Vinfast, Honda, Thaco... tin tưởng sử dụng. Trong đó, nhà máy Trường Hải của Thaco đặt ở miền Trung - nơi có khí hậu khắc nghiệt khiến công trình dễ bị ăn mòn và nhanh bạc màu, đã chọn tôn Colorbond và Zincalume công nghệ Activate, giúp công trình bền đẹp theo thời gian.

Bên cạnh đó, công nghệ Thermatech của tôn Colorbond hoạt động như một lớp cách nhiệt bổ sung, giữ mát cho nhà xưởng. Đến nay, đây là một trong các công trình công nghiệp mang điểm nhấn của tỉnh Quảng Nam dù đã đưa vào hoạt động sử dụng trong nhiều năm.

Ngành logistics

Tôn Colorbond cũng là tên gọi quen thuộc được các công ty logistics lớn tại Việt Nam như CORE5, SLP, BW, Logis United, FM, Kinh Bắc, Mapletree... lựa chọn trong nhiều năm.

Với các nhà xưởng cho thuê cạnh khu vực cảng biển có độ ăn mòn cao, đặc biệt nằm cách cửa biển chưa đầy một km, BW đã đưa ra những tiêu chí cao cho vật liệu xây dựng, phải đảm bảo tính bền vững và thẩm mỹ cho công trình. Do đó, BW đã chọn tôn Colorbond công nghệ Activate cho hệ bao che của công trình.

Nhà máy BW Hải Phòng có khả năng chống chọi với sự ăn mòn cao từ môi trường cảng biển lân cận. Ảnh: NS BlueScope Việt Nam

Ngành dệt may

Trong ngành dệt may, việc đạt chứng nhận công trình xanh theo tiêu chuẩn LEED là một tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung cấp, cũng như là tiền đề để thâm nhập vào nhiều thị trường xuất khẩu lớn. Tôn Colorbond đã được nhiều nhà xưởng dệt may sử dụng như nhà máy Tainan (Long An), EGV Woven Garment, Tinh Lợi, MXP (Thái Bình)...

Trong đó, Tổ hợp Canifa Văn Giang tại Hưng Yên sử dụng tôn Colorbond màu Offwhite có trị số SRI cao. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của công trình xanh, mang lại vẻ đẹp bền vững cho công trình, giúp giảm tiêu thụ năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí và góp phần giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (UHI).

Ngành lọc hóa dầu

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư là một trong những công trình in dấu ấn của NS BlueScope Việt Nam trong 30 năm qua. Dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD. Công trình tổ hợp kép này có độ khó cao khi tập hợp đầy đủ các yếu tố ăn mòn, đó là môi trường cận biển và hóa chất. Do đó, công trình có yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt đối với vật liệu cho hệ bao che để chống ăn mòn hiệu quả, đảm bảo độ bền. Tuy nhiên, tôn Colorbond công nghệ Activate đã mang lại vẻ đẹp bền vững cho công trình trong môi trường khắc nghiệt.

Ngành xây dựng

Xây dựng cũng là một trong những ngành có dấu ấn của sản phẩm NS BlueScope Việt Nam. Trong đó, tòa nhà Landmark 81 lựa chọn Lysaght Bondek II, một trong những giải pháp tiên tiến đến từ Australia, thay thế tấm cốp-pha truyền thống và lớp thép dưới trong hệ sàn công trình. Điều này giúp tiết kiệm chi phí lên đến 15% và đẩy nhanh tiến độ thi công tới 20% so với giải pháp bê tông truyền thống.

Hải My