30 năm Ford đồng hành thị trường ôtô Việt Nam

Sau ba thập kỷ, Ford đầu tư hơn 200 triệu USD vào Việt Nam, mở rộng dải sản phẩm SUV mới và dòng xe thuần điện Mustang Mach-E đầu tiên.

Trong hành trình 30 năm của Ford tại Việt Nam, hãng xe Mỹ đặt mục tiêu kiên trì phát triển thị trường, mang đến cho người dùng những giải pháp, trải nghiệm di chuyển an toàn và hiệu quả cho giới kinh doanh.

Hành trình này bắt đầu từ năm 1995, khi quan hệ Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa, dòng vốn và công nghệ nước ngoài bắt đầu tìm đường vào. Ford Motor là một trong những doanh nghiệp tiên phong, đặt nền móng cho ngành công nghiệp xe hơi hiện đại tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước chuyển lớn trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Ảnh: Ford Việt Nam

Với quy mô vốn đầu tư 102 triệu USD, lớn nhất trong loạt ông lớn ngành ôtô thế giới, hãng xe Mỹ nhận giấy phép đầu tư và khởi công nhà máy lắp ráp ôtô đặt tại tỉnh Hải Dương (cũ). Theo hãng, ngoài ý nghĩa một dự án công nghiệp đơn thuần, nhà máy này còn đại diện cho tầm nhìn dài hạn, thể hiện cam kết gắn bó, đầu tư lâu dài và phát triển cùng thị trường. Sau 2 năm xây dựng, nhà máy Ford Hải Dương chính thức vận hành với công suất thiết kế 14.000 xe một năm.

Sau nhiều năm ghi nhận thành công từ thị trường Việt, năm 2020 Ford đầu tư thêm 82 triệu USD để mở rộng nhà máy, nâng tổng vốn đạt hơn 200 triệu USD. Dây chuyền sản xuất được nâng cấp toàn diện, công suất tăng lên 40.000 xe một năm, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 1.200 lao động. Trong đó, 90% là người lao động địa phương với 20% lao động nữ.

Ngoài phục vụ thị trường nội địa, nhà máy này cũng sản xuất các dòng xe thế hệ mới cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại hệ thống 56 đại lý và chi nhánh, Ford đã tạo gần 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Chiến lược phát triển của Ford tại Việt Nam dựa trên nhu cầu thị trường và đón đầu xu hướng di chuyển. Từ những mẫu xe đầu tiên như Laser hay EcoSport, Ford hiện có các dòng sản phẩm chủ lực gồm Ranger, Everest, Transit và Territory. Ở nhiều thời điểm, ba trong số 4 mẫu xe này chiếm vị trí dẫn đầu phân khúc trên thị trường. Territory ra mắt năm 2022 cũng nhanh chóng trở thành mẫu SUV hạng C bán chạy thứ hai trong phân khúc.

Territory phiên bản mới tại lễ ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam

Đại diện hãng xe Mỹ cho biết, Việt Nam là thị trường đầu tiên được hãng triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, áp dụng ở Hà Nội và TP HCM. Ford cũng liên tục đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số và giải pháp di chuyển, như ứng dụng FordPass giúp người dùng quản lý trải nghiệm sở hữu xe thuận tiện hơn.

Hướng tới hành trình 30 năm tiếp theo

Trong định hướng phát triển giai đoạn mới, Ford giới thiệu Territory phiên bản nâng cấp và Mustang Mach-E, mẫu thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Ford Territory phiên bản mới được nâng cấp thiết kế, bổ sung kết nối hiện đại và tiện nghi hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng đô thị. Phần đầu xe tạo điểm nhấn với cụm đèn trước LED toàn phần. Lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế mới. Nội thất có cổng sạc cho hai hàng ghế, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mustang Mach-E, mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam

Mustang Mach-E thể hiện tầm nhìn của Ford về di chuyển thông minh và điện hóa tại Việt Nam. Mẫu xe này trang bị các công nghệ tiên tiến gồm: hệ thống hỗ trợ lái xe, quản lý hoạt động thông minh và đa dạng tính năng kết nối. Territory mới và Mustang Mach-E dự kiến bàn giao đến người dùng khoảng cuối tháng 9.

Ở mảng trách nhiệm xã hội, chương trình Driving Skills for Life của Ford đã đào tạo hơn 18.000 tài xế trên toàn quốc, thu hút hơn 2 triệu lượt xem trực tuyến trong hơn 15 năm tổ chức. Hãng này cũng hỗ trợ giáo dục kỹ thuật thông qua việc tặng động cơ, hộp số cho các trường nghề và đại học; tham gia cứu trợ khẩn cấp khi bão lũ; tặng xe cứu thương trong đại dịch Covid-19... Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên ngoài Bắc Mỹ triển khai sáng kiến toàn cầu "Cùng nhau xây đắp – Building Together", chương trình kết hợp giữa Ford Philanthropy, Ford và mạng lưới đại lý trong nỗ lực chung tay hỗ trợ cộng đồng.

Đại diện Ford Việt Nam tại sự kiện triển khai sáng kiến toàn cầu Building Together. Ảnh: Ford Việt Nam

Năm ngoái, Ford Việt Nam lập kỷ lục doanh số bán hàng với 42.175 chiếc, chiếm khoảng 10% thị phần ôtô Việt Nam. Nửa đầu năm nay, hãng Mỹ đạt doanh số 21.700 xe, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước.

"Cột mốc 30 năm là minh chứng cho hành trình bền bỉ của Ford tại Việt Nam, đồng thời mở ra tương lai với những bước tiến mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nâng trải nghiệm khách hàng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội", ông Ruchik Shah, Tổng giám đốc Ford Việt Nam nhấn mạnh.

Quang Anh