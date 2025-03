30 doanh nghiệp đạt giải 'Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2025'

ITviec vừa công bố 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam năm 2025, được chọn ra từ hơn 11.000 nhà tuyển dụng, với 9 doanh nghiệp lần đầu góp mặt.

Vietnam Best IT Companies (VBIT) là danh sách thường niên vinh danh các doanh nghiệp IT có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam, dựa trên ý kiến của các chuyên gia IT trên trang "Đánh giá công ty" của ITviec. Năm 2024 ghi nhận số lượt đánh giá tăng 25% so với năm ngoái, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người lao động đối với chất lượng môi trường làm việc của ngành IT.

2025 đánh dấu lần thứ bảy giải thưởng VBIT được tổ chức bởi ITviec. Ảnh: ITviec

Trong số 30 công ty, có những công ty lần đầu đạt giải gồm MB Bank, SHBFinance và Thoughtworks Vietnam (nhóm quy mô lớn); Yoong, LG CNS Việt Nam, Rakuten Fintech Vietnam Co., Ltd., Omnia Systems Company Limited, ZIGExN VeNtura và Gravity Global Vietnam (nhóm quy mô vừa và nhỏ).

Ngoài ra, các doanh nghiệp từng đạt giải và tiếp tục được vinh danh có NFQ Asia với bảy năm liên tiếp góp mặt, Restaff - House of Norway với sáu năm liên tiếp được gọi tên.

"Sự xuất hiện của các tên tuổi mới hàng năm, cùng với nỗ lực duy trì vị thế của các công ty đạt giải cho thấy xu hướng cạnh tranh tích cực trong việc thu hút và giữ chân nhân tài IT thông qua việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng", đại diện ITviec cho hay.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự chiếm ưu thế của các công ty IT Product. Trong ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025), gần hai phần ba danh sách đạt giải thuộc nhóm doanh nghiệp này. "Sự cải thiện chất lượng môi trường làm việc tại các công ty phát triển sản phẩm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành IT tại Việt Nam", đại diện ITviec nhận định.

Môi trường làm việc là yếu tố quan trọng giúp các công ty IT tại Việt Nam giữ chân nhân tài. Ảnh: GFT Technologies Vietnam

Cũng theo vị đại diện này, trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố tạo nên một công ty IT lý tưởng trong mắt các chuyên gia IT bao gồm: môi trường làm việc tích cực (cơ sở vật chất tốt, đồng nghiệp thân thiện), thu nhập và phúc lợi hấp dẫn, hình thức làm việc linh hoạt và cơ hội phát triển chuyên môn. Đặc biệt, hơn 50% chuyên gia IT xem thu nhập là yếu tố quyết định sự gắn kết với công ty, theo báo cáo Lương & Thị trường Tuyển dụng IT Việt Nam 2024 - 2025 của ITviec.

Thế Đan