30 điểm đến phải ghé thăm 2025

Cameroon là quốc gia số một du khách nhất định phải ghé thăm vào 2025, còn nếu muốn đến thành phố bất kỳ, Toulouse của Pháp là gợi ý đầu tiên.

Trong cuốn Best In Travel 2025 mới phát hành, cẩm nang du lịch thế giới Lonely Planet liệt kê 30 điểm đến du khách nhất định phải ghé thăm vào năm sau, chia đều ở ba hạng mục: quốc gia, khu vực, thành phố. Quản lý cấp cao Nitya Chambers cho biết Best in Travel 2025 là ấn bản mới nhất của "bức thư tình thường niên" Lonely Planet gửi đến thế giới.

Bảng xếp hạng được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu của cẩm nang, đến từ mọi nơi trên thế giới, những người am hiểu chuyên môn và có hiểu biết sâu sắc về từng địa phương. Tiêu chí lựa chọn điểm đến dựa trên tính thời sự, trải nghiệm độc đáo, yếu tố gây ấn tượng và cam kết của điểm đến về tính bền vững, phát triển cộng đồng, sự đa dạng.

Động vật hoang dã tại vườn quốc gia Waza, Cameroon. Ảnh: Pilot guides

Trong top 10 quốc gia phải đến trong 2025, Lonely Planet đánh giá cao Cameroon và xếp đầu danh sách. Quốc gia Tây Phi này gây ấn tượng nhờ những bãi biển nguyên sơ, vườn quốc gia ít đông đúc và có cuộc sống về đêm sôi động tại các thành phố lớn.

Lithuania đứng thứ hai nhờ có những thành phố xây từ thời trung cổ quyến rũ, rừng thông xanh tốt, hồ và bãi biển còn hoang sơ. Đảo quốc Fiji đứng thứ ba nhờ sở hữu hơn 300 hòn đảo với những hàng cọ bao quanh, mỗi đảo là một bản giao hưởng của vùng nước ngọc lam, rạn san hô đa dạng và bãi biển cát trắng mịn. Lào đứng thứ 4 nhờ cảnh quan xanh tươi, những ngọn núi ít người khám phá và nhiều thị trấn cổ kính xinh đẹp, được kết nối với tuyến đường sắt cao tốc mới dài hơn 1.000 km cùng điểm dừng cuối cùng tại Vân Nam, Trung Quốc.

STT Quốc gia Thành phố Khu vực 1 Cameroon Toulouse, Pháp Low Country & Coastal Georgia, Mỹ 2 Lithuania Puducherry, Ấn Độ Terai, Nepal 3 Fiji Bansko, Bulgaria Chiriqui, Panama 4 Lào Chiang Mai, Thái Lan Launceston & the Tamar Valley, Australia 5 Kazakhstan Genoa, Italy Valais, Thụy Sĩ 6 Paraguay Pittsburgh, Mỹ Giresun & Ordu, Thổ Nhĩ Kỳ 7 Trinidad & Tobago Osaka, Nhật Bản Bavaria, Đức 8 Vanuatu Curitiba, Brazil Đông Anglia, Anh 9 Slovakia Palma de Mallorca,

Tây Ban Nha Khu vực đường mòn Jordan, Jordan 10 Armenia Edmonton, Canada Khu vực sông Columbia và đỉnh Hood, Mỹ

Toulouse đứng hạng nhất trong top 10 thành phố nhờ "bối cảnh nghệ thuật phát triển nhanh chóng và du khách có thể thoải mái lang thang dọc bờ sông". Vị trí thứ hai là Puducherry - thành phố nhìn ra vịnh Bengal, Ấn Độ. Đây là nơi được các chuyên gia đánh giá cao là điểm đến hàng đầu cho những người yêu thích cát và lướt sóng. Thành phố miền núi Bansko của Bulgaria đứng thứ ba, nổi tiếng là một trong những điểm trượt tuyết hàng đầu châu Âu cùng khu phố cổ được UNESCO công nhận là di sản nhờ được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Top 4 và 5 thuộc về Chiang Mai, thành phố miền bắc Thái Lan và Genoa, Italy.

Một góc phố ở Toulouse, Pháp. Ảnh: Fance adventurer

Trong top 10 khu vực trên thế giới nhất định phải ghé thăm trong năm 2025, vùng Low Country & Coastal Georgia của bang South Carolina, Mỹ, được xếp vị trí cao nhất. Khi đi qua khu vực này, du khách sẽ bắt gặp những bãi biển vàng, đầm lầy lộng gió và các thị trấn cổ kính "dường như không thay đổi theo thời gian". Đứng thứ hai là vùng Terai ở Nepal, nơi có những vệt rừng xanh thẳm, đồng cỏ và đất ngập nước - điểm nóng về đa dạng sinh học. Top 3 là khu vực Chiriqui, Panama, tiếp theo là thành phố Launceston & Thung lũng Tamar ở bang Tasmania, Australia và Valais, Thụy Sĩ.

Anh Minh (Theo Lonely Planet)