Nhà Chín Muồi diễn tiết mục "Let Me Feel Your Love Tonight" (Rhymastic) đối kháng với Nhà Trẻ. ST Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát có màn nhảy sexy trên sân khấu nước.



Kết quả, nhà Cá Lớn dẫn đầu với tổng số điểm 3.530, đứng thứ hai là nhà Chín Muồi có 3.510 điểm. Nhà Trẻ và Mứt Gừng có tổng số điểm thấp, lọt vào vòng nguy hiểm. Theo luật chơi, các thành viên trong nhóm nguy hiểm sẽ có cuộc bỏ phiếu kín để chọn ba người có số điểm thấp nhất. Ai có số lượt bình chọn ít nhất sẽ rời khỏi chương trình. Kết quả, danh thủ Hồng Sơn và rapper Hà Lê bị loại.