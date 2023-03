3 yếu tố tăng giá trị cho penthouse

Tầm nhìn, thiết kế kiến trúc, số lượng giới hạn... là những điểm đặc biệt khiến giới thượng lưu ưa chuộng penthouse.

Penthouse được giới thượng lưu ưa chuộng bởi diện tích rộng rãi, nội thất xa xỉ, đặt trên đỉnh các khu căn hộ cao cấp hay tòa tháp thương mại. So với các căn hộ thông thường, penthouse có thêm khoảng sân rộng rãi, sự biệt lập, riêng tư. Với số lượng giới hạn, giá những căn penthouse cũng không hề rẻ.

Căn penthouse mà gia đình cựu thổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu trên tầng thượng của tòa tháp Trump, được định giá 100 triệu USD vào năm 2016. Đầu năm 2019, nhà tài phiệt Griffin cũng chi 238 triệu USD cho căn hộ áp mái chưa hoàn thiện tại 220 Central Park South, Manhattan, New York.

Căn penthouse One Hyde Park, London nằm trong top 10 penthouse xa xỉ nhất thế giới có mức giá 247 triệu USD. Căn áp mái đắt nhất Singapore có giá 54 triệu USD vào năm 2018.

Penthouse One Hyde Park (London) trị giá 175 triệu bảng Anh. Ảnh: Candy London

Mới đây, cặp đôi minh tinh Hàn Quốc Hyun Bin và Son Ye Jin cũng chi 4,8 tỷ won (98,9 tỷ đồng) để sở hữu căn penthouse tại tỉnh Gyeonggi, để đón em bé chào đời. Điểm chung của những căn penthouse này là số lượng giới hạn, thiết kế độc đáo cùng tầm nhìn ấn tượng.

Tại Việt Nam, căn penthouse view sông ở khu đất vàng Thủ Thiêm cũng được định giá lên trên cả trăm tỷ đồng. Trong đó, The Dragon Castle đang được giới thượng lưu quan tâm bởi có 23 căn penthouse nhìn ra vịnh Hạ Long. Dự án sở hữu nhiều ưu thế về cả tầm nhìn, kiến trúc...

Trong khi các penthouse ở những thành phố lớn chỉ có thể nhìn ra trung tâm thành phố, view sông hoặc công viên, penthouse của The Dragon Castle hướng ra một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Cư dân có thể ngắm bầu trời, mây núi, vịnh biển biếc xanh.

Một giá trị của penthouse The Dragon Castle là thiết kế kiến trúc. Bên trong căn nhà, với hoàn thiện thô và công năng tùy biến, chủ nhân hoàn toàn có cơ hội thử nghiệm các trường phái kiến trúc - nội thất khác nhau như cổ điển (classic style), tân cổ điển (neo classic style), kiểu Trung Hoa đời Minh (Ming Style), nhiệt đới trang nhã (tropical style), tối giản (minimalist style) hay Bắc Âu (scandinavian style)... Âm hưởng La Mã từ vòm cong của những khung cửa lớn mang đến tầm nhìn trực diện về hướng núi, gợi nhớ lối sống của các quý tộc châu Âu thời quân chủ.

Penthouse Odeon tại Monao nằm trên đỉnh tòa tháp 49 tầng hướng ra Biển Địa Trung Hải trị giá hơn 85.000USD mỗi m2 vào năm 2013.

Kiến trúc mở với hệ cửa chính và cửa sổ trải khắp ngôi nhà, tạo cảm giác thoáng đãng. Các kiến trúc sư Hàn Quốc đến từ Công ty Kiến trúc ADU đưa trần cao 7m vào khu phòng ăn tạo không gian họp mặt ấm cúng, sang trọng không thua gì các nhà hàng Rooftop nổi tiếng.

Kiến trúc tân cổ điển với những nét cong thời thượng, bên trong hòa hợp với khu vườn xanh tươi bên ngoài giúp căn hộ thêm nổi bật. Khoảng sân rộng lên đến 60 m2 bao quanh ngôi nhà là dấu nối giữa ngôi nhà và thiên nhiên bên ngoài, tạo công năng nghỉ dưỡng, khiến chủ nhân có cảm giác như ở trong một resort 5 sao.

Thiết kế penthouse Sky Castle. Ảnh: The Dragon Castle Hạ Long

Một điều khiến penthouse được giới nhà giàu ưa chuộng là số lượng giới hạn, bởi nằm trên đỉnh các tòa cao ốc nên số lượng không nhiều. So với 1.288 căn hộ trong toàn bộ hệ sinh thái The Dragon Castle, penthouse chỉ có 23 căn, chiếm 0,02%.

The Dragon Castle Hạ Long nằm tại số 1 Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long được thiết kế như tòa lâu đài với không gian chức năng tối ưu. Dự án có nội khu khép kín, không ôtô di chuyển và an ninh được đảm bảo 24/24 và đầy đủ tiện nghi... Nơi đây còn có nhiều tiện ích mới như cầu kính trên không, sân chơi nước an toàn cho trẻ em, hệ thống thang máy không chạm, hệ thống đậu xe thông minh...

Tâm Anh