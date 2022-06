3 yếu tố hút giới siêu giàu của dinh thự Elie Saab

Theo Vogue, tính tới năm 2021, chỉ có khoảng 4.000 khách hàng trên khắp thế giới có cơ hội sở hữu một thiết kế Haute Couture. Elie Saab cũng theo định hướng như trên, khi mỗi bộ sưu tập đều có số lượng giới hạn và thiết kế khác nhau, được may đo riêng cho từng chủ nhân. Ông cũng có những quy tắc riêng khi lựa chọn khách hàng và chỉ nhận lời phục vụ cho một số ít giới thượng lưu trên thế giới.

Thống kê dựa trên các dự án do đơn vị triển khai, đến thời điểm hiện tại, số lượng dinh thự mang dấu ấn của Elie Saab trên toàn thế giới chỉ vừa chạm mốc 500 căn và chỉ dành cho thành viên hoàng gia, doanh nhân thành đạt và những người có địa vị cao trong xã hội. Trong đó, cũng giống như thời trang, bất động sản mang thương hiệu Elie Saab cũng mang tinh thần Haute Couture đậm nét.

Phối cảnh dinh thự Elie Saab được chế tác theo tiêu chuẩn Haute Couture tại dự án The Rivus. Ảnh: Masterise Homes

Khi nhắc đến tầng lớp thượng lưu, giới siêu giàu, người ta sẽ nghĩ đến những bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ từ thời trang đến bất động sản với các tiêu chuẩn khắt khe.

Những công trình mang đến giá trị cảm xúc - chính là định hướng mà Elie Saab mong muốn truyền tải vào bảng danh mục bất động sản hàng hiệu do đơn vị triển khai. Tại The Rivus, tinh thần Haute Couture đã được Elie Saab truyền tải trọn vẹn vào từng ngóc ngách của mỗi dinh thự, trong mỗi công đoạn từ thiết kế cho đến hoàn thiện, để mỗi dinh thự tại The Rivus trở thành một không gian sống lý tưởng chỉ dành cho số ít khách hàng thượng lưu có gu nghệ thuật.

Cũng giống như phong cách thường thấy của Elie Saab, chất Haute Couture vẫn đóng vai trò cốt lõi trong thiết kế dinh thự The Rivus, thể hiện qua tính duy mỹ và những chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Nơi đây được định hướng trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc bản, may đo riêng cho mỗi khách hàng.