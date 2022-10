3 yếu tố giúp dòng thẻ của MB chinh phục Gen Z

Thiết kế thời thượng, tích hợp chức năng 2in1, hạn mức tín dụng được nâng cấp tự động giúp dòng thẻ MB Hi Collection tạo ấn tượng với Gen Z.

Tích hợp hai loại thẻ trong một

Định vị là loại thẻ được thiết kế dành riêng cho Gen Z, MB Hi Collection chú trọng vào tính cá nhân hóa, thiết kế mang gam màu hiện đại. Đây cũng là dòng thẻ Hybrid tích hợp 2 trong 1 giữa thẻ ATM và thẻ tín dụng, qua đó đem lại nhiều tiện ích giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng.

Nhờ tích hợp hai tính năng thẻ, MB Hi Collection cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn sử dụng đa nguồn tiền: thanh toán trong hạn mức thẻ tín dụng hay tài khoản. Theo đó, chỉ với một chiếc thẻ, khách hàng có thể thực hiện tất cả giao dịch, chuyển tiền, thanh toán, rút tiền...

MB Hi Collection tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng một chip. Ảnh: MBBank

Thiết kế thời thượng, không có thông tin cá nhân trên thẻ

Theo khảo sát của IBM Uniquely về Gen Z, chỉ dưới 1/3 thanh thiếu niên nói rằng họ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin cá nhân khác ngoài thông tin liên hệ và lịch sử mua hàng. Tới 61% sẽ cảm thấy tốt hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân với các thương hiệu nếu họ có thể tin rằng nó được lưu trữ và bảo vệ một cách an toàn. Gen Z là thế hệ ý thức cao về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Thấu hiểu nhu cầu riêng tư của Gen Z, dòng thẻ MB Hi Collection không hiển thị tên và số, qua đó giúp tăng tính bảo mật thông tin lên mức tối đa. Các khách hàng muốn kiểm tra thông tin cá nhân có thể truy cập trên App MBBank.

Là một freelance, Ánh Vân (Nha Trang) thường xuyên di chuyển trong và ngoài nước. "Bị thất lạc đồ đạc là chuyện cơm bữa, do đó, đem theo một chiếc thẻ không có số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và cả mã số CVV/CVC như MB Hi Collection giúp tôi cảm thấy an tâm hơn", Ánh Vân nói.

MB Hi Collection kỳ vọng mang lại những trải nghiệm chi tiêu tiện lợi và thú vị cho giới trẻ. Ảnh: MBBank

Được cấp hạn mức tín dụng tự động

Với các bạn trẻ chưa có lịch sử tín dụng, MB Hi Collection mang đến nhiều ưu đãi từ thẻ thanh toán, vừa giúp tích lũy các giao dịch để xây dựng lịch sử tín dụng. Theo đó, khách hàng sẽ được cấp hạn mức tín dụng khi đạt đầy đủ điều kiện mà không cần phải chứng minh tài chính như thông thường. Tinh năng này sẽ giúp các Gen Z thỏa sức trải nghiệm, chi tiêu càng nhiều, hạn mức tín dụng sẽ càng gia tăng mà không cần trải qua các thủ tục rườm rà.

"Là một Food Reviewer trên Tiktok, tôi thường đi đến nhiều quán ăn, khách sạn để trải nghiệm. Thẻ MB tự động cấp hạn mức tín dụng giúp tôi giảm gánh nặng tài chính, tập trung sáng tạo ra những video chất lượng hơn. Chưa kể sử dụng thẻ khi đặt phòng, đi nhà hàng, tôi còn được giảm giá tới 30%", Lan Anh (TP HCM) chia sẻ.

Chủ thẻ cũng sẽ được hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm online bằng thẻ MB Hi Collection tại hơn 100 thương hiệu trên ứng dụng MBBank và giảm giá tới 30% cho nhiều loại dịch vụ mua sắm hoặc ẩm thực... Với những tín đồ du lịch, sử dụng thẻ khi đặt phòng qua Agoda sẽ được hoàn tiền lên đến 10% với Booking.com...

An Nhiên