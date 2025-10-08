3 ứng viên cho quán quân Vietnam's Next Top Model

Trong tập 10 lên sóng ngày 5/10, giám khảo chọn ba thí sinh bước vào chung kết, từ trái qua gồm Mỹ Ngân, Mai Hoa, Bảo Ngọc.
Phần thưởng của họ là chuyến đi Pháp tham dự Paris Fashion Week và thực hiện bộ ảnh thời trang.
Hậu trường các người mẫu catwalk, chụp ảnh ở Paris.
Lại Mai Hoa, 20 tuổi, được dự đoán chiến thắng nhờ kỹ năng catwalk, tạo dáng tốt. Cô cao 1,84 m, số đo ba vòng lần lượt là 83-65-96 cm. Mai Hoa hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ban giám khảo đánh giá cao về khả năng xử lý tình huống của thí sinh. Càng về cuối, cô thể hiện sự bứt phá, tạo bất ngờ cho khán giả. "Mai Hoa rất biết lắng nghe, tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc", host Thanh Hằng nhận xét. Cô từng chiến thắng hai tập thử thách trước khi ghi tên vào chung kết.
Lại Mai Hoa catwalk tại chương trình.
Vũ Mỹ Ngân, 26 tuổi, cao 1,82 m, quê Quảng Ninh. Cô từng được khán giả biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Tại chương trình, Mỹ Ngân tỏa sáng ở chặng nước rút, liên tục được khen tiến bộ. Cô từng thắng thử thách chụp ảnh cảm hứng Trung thu trong tập 9.
Theo Mỹ Ngân, nhiều người nhận xét cô có gương mặt "chỉ hợp thi hoa hậu". Qua show, cô muốn chứng tỏ cho khán giả thấy khả năng biến hóa.
Qua từng tập, cô dần tự tin, dám bứt phá nhiều hơn. Trước chung kết, Mỹ Ngân quyết tâm đoạt giải thưởng cao nhất.
Vũ Mỹ Ngân nói về thiếu sót của bản thân và nghe giám khảo nhận xét.
Bảo Ngọc, 20 tuổi, cao 1,78 m, quê Đồng Tháp. Qua loạt thử thách như chụp ảnh trên cao, dưới nước hoặc thể hiện các bộ sưu tập, người mẫu gen Z được giới chuyên môn nhận xét "có tiềm năng để đi đường dài với nghề".
Ở thử thách cuối, Bảo Ngọc liên tục nhận lời khen của ban giám khảo về khả năng làm chủ khung hình, tạo loạt ảnh ấn tượng.
Thí sinh Bảo Ngọc chụp ảnh giữa đồi cát trong tập 4.
Top 3 bên nhà sản xuất, tổng đạo diễn chương trình - bà Trang Lê.
Người chiến thắng tại chung kết ngày 12/10 ở TP HCM sẽ nhận các giải thưởng: 300 triệu đồng, cơ hội sải bước trên sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang danh tiếng.
Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau vòng casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung.
Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp