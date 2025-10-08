3 ứng viên cho quán quân Vietnam's Next Top Model

Vũ Mỹ Ngân, 26 tuổi, cao 1,82 m, quê Quảng Ninh. Cô từng được khán giả biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tại chương trình, Mỹ Ngân tỏa sáng ở chặng nước rút, liên tục được khen tiến bộ. Cô từng thắng thử thách chụp ảnh cảm hứng Trung thu trong tập 9.