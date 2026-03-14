3 trẻ ngộ độc botulinum cai máy thở sau khi dùng thuốc giải

Đà Nẵng3 bệnh nhi ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua đã được cai máy thở và qua cơn nguy kịch trưa 14/3, sau hai ngày được tiêm thuốc giải đặc hiệu.

Đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết tình trạng sức khỏe của cả ba trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đang tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Việc đồng loạt cai máy thở được xem là bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Trần Long Quân, Trưởng khoa Nhi cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh nhi 7 tuổi là trường hợp phục hồi nhanh nhất, đã được cai máy thở gần 24 giờ tính đến trưa 14/3. Còn bệnh nhi 11 tuổi bắt đầu cai máy thở vào tối 13/3 và hoàn tất trong sáng nay.

Tương tự, bệnh nhi 15 tuổi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cai máy thở từ chiều 13/3. Hiện bệnh nhân có thể vận động nhẹ và có thể nói chuyện điện thoại.

Bệnh nhi 7 tuổi đã cai máy thở gần 24 tiếng và đang hồi phục tốt. Ảnh: Phúc Huynh

"Tình trạng các cháu cải thiện tốt, các chỉ số hô hấp ổn định nên chúng tôi tiến hành cai máy thở. Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch", bác sĩ Quân nói, cho biết các bệnh nhi tiếp tục được theo dõi, điều trị hỗ trợ và phục hồi thể trạng trong những ngày tới.

Anh Hồ Văn Mía, bố của ba bệnh nhi, vui mừng cho biết đã nói chuyện được với các con. "Cháu lớn khi cai máy thở đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm tình hình sức khỏe hai em", anh Mía nói, cho biết rất xúc động khi ba con được các bác sĩ cứu ngay trước cửa tử.

Trước đó, cả ba trẻ nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện sụp mi, yếu cơ tứ chi và suy hô hấp tiến triển nhanh, phải hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ thăm khám cho hai bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, ngày 12/3. Ảnh: Nguyễn Đông

Các bệnh nhi được tiêm thuốc giải Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối. Tối 11/3, ngay khi thuốc được chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngành y tế lập tức vận chuyển đến các bệnh viện để truyền giải độc trong đêm. Một phần thuốc được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để điều trị cho hai trẻ 7 và 11 tuổi, phần còn lại đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho bệnh nhi 15 tuổi.

Theo bác sĩ, việc dùng thuốc giải sớm giúp trung hòa độc tố botulinum, ngăn độc tố tiếp tục gây tổn thương thần kinh, tạo cơ hội cho bệnh nhân hồi phục. Loại thuốc này rất hiếm, giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ.

Ba bệnh nhi là anh em trong một gia đình ở xã Phước Năng, bị ngộ độc sau khi ăn món cá ủ chua ngày 8/3. Đây là món ăn truyền thống được lên men trong môi trường kín. Nếu quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn Clostridium botulinum có thể phát triển và sinh độc tố thần kinh nguy hiểm.

Ngành y tế khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các thực phẩm ủ kín, lên men theo tập quán truyền thống nếu không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Nguyễn Đông