3 thứ dễ biến bình giữ nhiệt thành 'bom nổ chậm'

Đựng thực phẩm dễ lên men, chất tẩy rửa hay viên sủi trong bình giữ nhiệt có thể làm tăng áp suất đột ngột, gây nổ và thương tích cho người dùng.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc ghi nhận nhiều tai nạn liên quan đến bình giữ nhiệt. Điển hình là một người đàn ông ở Hắc Long Giang bị thương do bình phát nổ khi chứa nước nóng cùng chất tẩy rửa hay cô gái tại Phúc Kiến bị hỏng mắt phải do nắp bình bật ra sau nhiều ngày ủ táo đỏ.

Ảnh minh họa: Pexels

Thực nghiệm từ cơ quan phòng cháy chữa cháy Trung Quốc chỉ ra ba tác nhân chính biến vật dụng quen thuộc này thành nguồn nguy hiểm.

Táo đỏ, kỷ tử, thực phẩm lên men

Nhiều người có thói quen ủ trà táo đỏ, kỷ tử hoặc đựng canh, súp trong bình giữ nhiệt. Tuy nhiên, trong môi trường kín và nhiệt độ nước thích hợp, vi sinh vật trong các thực phẩm này sẽ sinh sôi nhanh chóng và tạo ra lượng khí lớn (CO2).

Quá trình lên men khiến áp suất trong bình tăng cao. Khi người dùng mở nắp, áp lực giải phóng đột ngột có thể đẩy chất lỏng nóng trào ra gây bỏng, hoặc khiến nắp bình bật mạnh gây chấn thương cơ học.

Viên sủi

Các loại viên sủi vitamin khi gặp nước sẽ phản ứng và giải phóng lượng khí lớn ngay lập tức. Cấu tạo của bình giữ nhiệt thường rất kín để ngăn nhiệt thoát ra. Nếu cho viên sủi vào và đậy nắp ngay, khí nén tích tụ bên trong kết hợp với hành động lắc bình có thể khiến lớp vỏ kim loại bị nứt, vỡ hoặc nổ tung.

Chất tẩy rửa

Khi vệ sinh bình, một số hóa chất tẩy cặn khi gặp nước hoặc phản ứng với mảng bám kim loại cũng sinh ra khí. Nếu vặn nắp quá chặt trong lúc ngâm rửa, khí không thoát được ra ngoài sẽ tích tụ đến mức giới hạn và gây nổ.

Theo Mei Qiguang, giáo viên vật lý tại Trung Quốc, nguyên nhân cốt lõi nằm ở cấu tạo khép kín của bình giữ nhiệt kết hợp với quá trình sinh khí bên trong. Để đảm bảo an toàn, chuyên gia khuyến cáo khi vệ sinh bình bằng chất tẩy rửa, tuyệt đối không đậy nắp và không lắc mạnh.

Ngoài nguy cơ gây nổ, bác sĩ chuyên khoa thận Yan Zonghai cảnh báo môi trường ấm áp trong bình là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển. Các loại đồ uống dinh dưỡng như sữa, cà phê nếu ủ quá lâu sẽ bị biến chất, gây buồn nôn, tiêu chảy.

Các loại nước có tính axit mạnh như nước trái cây, nước ngọt có ga cũng được khuyến cáo hạn chế đựng trong bình kim loại để tránh nguy cơ ăn mòn, giải phóng kim loại nặng gây hại sức khỏe.

Minh Phương (Theo Ctwant, Yahoo)