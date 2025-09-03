3 thói quen tạo nên người xuất sắc

Nhìn bên ngoài, người thành công có vẻ như dễ dàng đi từ thành tựu này sang thành tựu khác nhưng nhìn sâu hơn vào họ, bạn sẽ thấy ba điểm khác biệt.

Đặt ra những mục tiêu mang tính chuyển đổi

Nếu bạn nói "Tôi chạy bộ vì tôi yêu thích thể thao" kết quả sẽ khác hẳn với khi bạn nói "Tôi chạy để giảm 5 kg".

Cách nói đầu dựa vào việc bạn tin mình là ai, còn cách nói sau chỉ dựa vào phần thưởng bên ngoài. Khi phần thưởng hết hiệu lực, bạn hết mục tiêu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khi mục tiêu gắn với bản sắc của chính mình thay vì chỉ là kết quả bên ngoài, não bộ sẽ kích hoạt những mạch động lực mạnh mẽ hơn. Điều này vừa tạo cảm giác phần thưởng, vừa giúp bạn tự kiểm soát tốt hơn, nhờ đó kiên trì và bền bỉ hơn với mục tiêu lâu dài.

Khi bạn được khuyến khích "hãy mơ lớn", đừng nghĩ đó là một khoản lương cao hơn. Nên coi đó là lời mời gọi mơ về một con người tốt hơn, giỏi giang hơn, là một phiên bản tốt hơn của chính bạn, sống một cuộc sống trọn vẹn và phong phú hơn.

Bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng

Những người có thành tích xuất sắc đều có chung một bí quyết là đi từ mục tiêu cuối cùng để xác định được hành trình cần phải thực hiện từ hiện tại.

Ví dụ khi đặt câu hỏi "Một năm nữa tôi cần đạt được gì?", người thành công thường có các câu tiếp theo: Vậy thì sáu tháng nữa thì sao? Tuần sau? Ngay hôm nay? Mỗi bước như một bậc thang, và bạn có thể bắt đầu leo từ bây giờ.

Bằng cách chia nhỏ mục tiêu chuyển đổi thành các bước trung gian, những người "siêu hiệu suất" sẽ loại bỏ sự xáo trộn, lãng phí, sai lầm. Thay vào đó, họ biết chính xác hành động hôm nay đóng góp như thế nào vào cột mốc của ngày mai.

Nhà tâm lý học Peter Gollwitzer phát hiện ra trong một nghiên cứu năm 1999 rằng, việc lập kế hoạch "nếu-thì" sẽ đặt bộ não chúng ta vào chế độ tự động để thực hiện, từ đó tăng cường khả năng thực hiện trong mọi việc, từ tập thể dục đến học tập.

Chọn việc theo giá trị mang lại

Nguyên tắc Pareto (quy tắc 80/20) của nhà kinh tế học người Italy Vilfredo Pareto cho thấy: Một phần nhỏ nỗ lực thường tạo ra phần lớn kết quả. Các nhà kinh tế đã chứng minh điều này trong nhiều lĩnh vực suốt hơn một thế kỷ. Nhiều CEO nổi tiếng như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg cũng áp dụng nguyên tắc này.

Cách làm của những người thành công là: Khi đã xác định được mục tiêu lớn và vạch ngược đường đi đến đó, việc ưu tiên trở nên rõ ràng. Họ tập trung vào những gì mang lại giá trị cao nhất để đạt mục tiêu. Điều này thường đồng nghĩa với việc gạt sang bên những việc chỉ khẩn cấp hoặc dễ chịu, để ưu tiên những gì thực sự quan trọng.

Đương nhiên điều đó không có nghĩa là bạn phải ép mình làm việc khó khăn nhất ngay buổi sáng. Quan trọng là bạn sắp xếp ngày làm việc sao cho việc quan trọng, có tác động lớn luôn được ưu tiên hàng đầu.

Thùy Linh (Theo Psychology Today)