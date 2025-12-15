3 thói quen giúp người Hà Lan hạnh phúc

Người Hà Lan thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng chất lượng sống nhờ tư duy đơn giản hóa, thói quen đi bộ ngược gió và trân trọng những lúc "không làm gì cả".

Theo dữ liệu từ Numbeo năm 2023, Hà Lan xếp số 1 thế giới về chỉ số chất lượng sống. Dù nằm trong top 20 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu với mật độ dân số dày đặc, người dân xứ sở hoa tulip vẫn duy trì được sự cân bằng đáng ngưỡng mộ nhờ ba triết lý sống cốt lõi.

Sống 'Gezellig' - ấm cúng và hòa hợp

Tương tự khái niệm Hygge của Đan Mạch, Gezellig hướng đến sự thoải mái, ấm cúng. Tuy nhiên, người Hà Lan mở rộng khái niệm này ra khía cạnh xã hội: giữ cho các mối quan hệ trôi chảy và dễ chịu.

Cốt lõi của Gezellig là tư duy đơn giản hóa. Điều này thể hiện ngay trong ngôn ngữ khi người Hà Lan thường thêm hậu tố "-tje" để biến các danh từ thành dạng nhỏ bé, thân thương. Một vấn đề lớn hay một tài sản lớn đều có thể được gọi bằng những cái tên khiêm tốn để xóa nhòa khoảng cách và áp lực.

Trong ứng xử, tư duy này giúp họ hạn chế xung đột. Người dân có xu hướng bỏ qua những lỗi vặt, nhanh chóng tha thứ để giữ bầu không khí "gezellig" (dễ chịu) cho gia đình và cộng đồng.

Ảnh minh họa: Iamexpat

Thực hành 'Uitwaaien' - đi bộ ngược gió

Với người dân Hà Lan, hòa mình vào thiên nhiên là liều thuốc tinh thần bắt buộc. Uitwaaien mang nghĩa đen là đi bộ trong gió để "thổi bay" những suy nghĩ tiêu cực.

Dù đất chật người đông, Hà Lan vẫn quy hoạch không gian cho hàng trăm km đường bờ biển và đường mòn tự nhiên. Hầu hết người dân duy trì thói quen đi dạo một quãng ngắn (ommetje) mỗi ngày. Bất cứ khi nào cảm thấy bế tắc trong công việc, thay vì cố gắng ngồi lì tại bàn làm việc, họ rủ nhau ra ngoài hít thở không khí và để gió cuốn đi căng thẳng.

Nghệ thuật "Lekker niksen" - tận hưởng sự nhàn rỗi

Trong khi nhiều nền văn hóa tôn vinh sự bận rộn như thước đo của thành công, người Hà Lan trân trọng nghệ thuật "không làm gì cả". Thuật ngữ Lekker niksen ám chỉ việc tận hưởng trọn vẹn thời gian rảnh rỗi mà không vướng bận cảm giác tội lỗi.

Đó có thể chỉ là ngồi nhìn qua cửa sổ, nghe nhạc hoặc để tâm trí thả lỏng hoàn toàn (mijmeren). Các nghiên cứu tâm lý học đã chứng minh khi não bộ được nghỉ ngơi thực sự, khả năng phục hồi và sáng tạo sẽ gia tăng.

Để bảo vệ quyền được "niksen", người lao động Hà Lan thường rạch ròi giữa công việc và nghỉ ngơi. Việc làm thêm giờ hay không nghỉ phép đủ đôi khi bị xem là dấu hiệu của kỹ năng quản lý thời gian kém, thay vì là sự tận tụy. Họ quan niệm hoàn thành tốt công việc trong giờ hành chính, sau đó dành trọn năng lượng cho bản thân và gia đình là cách tái tạo sức lao động hiệu quả nhất.

Nhật Minh (Theo Yourtango)