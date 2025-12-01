3 thời điểm không nên gội đầu

Theo các chuyên gia, gội đầu khi vừa ngủ dậy, lúc quá đói hoặc quá no có thể gây chóng mặt, tụt huyết áp.

Nhiều người có thói quen tắm gội vào buổi sáng để tỉnh táo, hoặc vào buổi tối để thư giãn. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào gội đầu cũng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những khuyến cáo từ chuyên gia về các thời điểm cần tránh.

Sáng sớm, khi vừa ngủ dậy

Wu Xinyan, phó khoa Y học cổ truyền, bệnh viện Đa khoa hàng không Trung Quốc, cho biết lời khuyên "kiêng tắm gội sáng sớm" của thế hệ trước là có cơ sở khoa học.

Khi vừa thức dậy, các cơ quan trong cơ thể cần thời gian để hồi phục, quá trình lưu thông máu còn chậm. Gội đầu lúc này kích thích mạch máu não, gây biến động huyết áp, dễ dẫn đến chóng mặt và khó chịu. Đặc biệt, người cao tuổi, người bị cao huyết áp, bệnh tim hoặc sức khỏe yếu càng cần tránh thói quen này.

Theo quan điểm y học cổ truyền, đầu là nơi hội tụ dương khí. Buổi sáng là lúc dương khí mới sinh, trong khi nước có tính âm. Gội đầu sáng sớm có thể cản trở sự lưu thông của dương khí, gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: PP

Khi quá no hoặc quá đói

Sau khi ăn no, lượng máu tập trung về hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn. Nếu gội đầu ngay, máu sẽ dồn ngược lên đầu, làm giảm khả năng tiêu hóa, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Ngược lại, khi bụng đói, lượng đường trong máu xuống thấp. Việc tắm gội làm tăng tiêu hao năng lượng, dễ dẫn đến hạ đường huyết với các biểu hiện chóng mặt, hồi hộp, buồn nôn. Những người có tiền sử tiểu đường, huyết áp hoặc tim mạch tuyệt đối không nên tắm khi đói.

Khi cơ thể đang mệt mỏi

Dù lao động chân tay hay trí óc, nếu cơ thể đang kiệt sức, bạn nên nghỉ ngơi hồi phục trước khi đi tắm. Tắm gội khi quá mệt dễ gây thiếu máu cục bộ ở tim và não, thậm chí dẫn đến ngất xỉu.

Wang Jingqing, trưởng khoa Thần kinh tại bệnh viện Y học cổ truyền Nam Kinh, Trung Quốc, khuyên nên gội đầu vào ban ngày khi nhiệt độ ổn định hoặc buổi tối trong thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn. Tuy nhiên, không nên gội quá sát giờ đi ngủ.

3 sai lầm phổ biến khi chăm sóc tóc

Ngoài thời điểm, cách gội đầu sai cũng gây hại cho tóc và da đầu.

Cố tình gội đầu ít để giảm dầu: Lu Yuangang, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, ĐH Quân y Trung Quốc, bác bỏ quan niệm "gội càng nhiều tóc càng dầu". Việc gội chỉ làm sạch lớp dầu trên bề mặt, không làm tăng tiết bã nhờn. Người da đầu dầu nên gội hàng ngày hoặc cách ngày để tránh tắc nghẽn nang tóc gây mụn, rụng tóc. Người tóc khô có thể gội 2-3 ngày một lần.

Dùng móng tay cào mạnh: Móng tay chứa nhiều vi khuẩn, việc cào mạnh dễ gây xước da đầu, dẫn đến viêm nang lông. Cách đúng là dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Nhiệt độ nước lý tưởng là khoảng 40 độ C.

Đi ngủ khi tóc ướt: Độ ẩm lưu lại lâu trên da đầu khiến nhiệt độ giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển và dễ gây đau đầu. Tóc ướt cũng dễ gãy rụng do ma sát với gối. Cần sấy khô tóc trước khi ngủ, giữ máy sấy cách da đầu 10-15 cm.

Nhật Minh (Theo Life Times)