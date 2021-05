3 talkshow 'Nguy - Cơ' có lượt người xem nhiều nhất

Talkshow Nguy Cơ của vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang, CEO Gojek Phùng Tuấn Đức và shark Hưng đều thu hút lượt xem khủng, với những phản hồi tích cực.

Chuỗi Talkshow "Nguy - Cơ" mùa một vừa kết thúc sau hơn nửa năm phát sóng trên VnExpress. Những câu chuyện trong và sau Covid-19 truyền tải ở 31 talkshow mang tính chất đa chiều với đa dạng quy mô doanh nghiệp. Nhiều khán giả nhận xét, sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng đã tạo sức hút và uy tín cho chương trình.

Dưới đây là 3 talkshow thu hút nhiều lượt xem và nhận những phản hồi tích cực từ khán giả. Các khách mời đã chia sẻ hàng loạt ý tưởng kinh doanh mới cùng cách thức để đi qua nghịch cảnh.

Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ: 450.000 lượt xem

Talkshow "Nguy - Cơ" tập 24 và 25, phát sóng ngày 18/2 và 25/2 trên VnExpress thu hút 450.000 luột xem với nhiều bình luận tích cực. Trong đó, ở talk "Nguy - Cơ" 24, vợ chồng doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ đã chia sẻ tham vọng đổi mới ngành công nghiệp sản xuất thế giới. Chị Trang đưa ra định nghĩa về đổi mới sáng tạo và mong muốn thực hiện giấc mơ đổi mới ngành công nghiệp sản xuất.

Một lĩnh vực của công nghiệp 4.0 được Sonny Vũ đề cập trong talk này là sản xuất bồi đắp (additive manufacturing) hay in 3D. Theo anh, đây là phương thức sản xuất mới, chế tạo sản phẩm bằng cách "đắp" từng lớp vật liệu lên nhau, mô phỏng theo thiết kế đã được vẽ sẵn trên phần mềm.

Chứng kiến những sản phẩm sống động tạo ra từ công nghệ in 3D sợi carbon của Arevo, Sonny Vũ cho rằng đây là thứ tạo ra chuyển đổi lớn ở một số ngành công nghiệp và muốn đưa công nghệ này về Việt Nam.

Sản phẩm của in 3D không chỉ được làm từ nhựa mà còn cả kim loại, thậm chí những vật liệu quý như composite sợi carbon, rất nhẹ và cứng. Và sản phẩm in đầu tiên được Sonny Vũ chọn sẽ là chiếc xe đạp. "Trong Covid-19, xe đạp phổ biến, ai cũng muốn mua. Ngoài ra, xe đạp cũng thể hiện được năng lực sản xuất của công ty", Sonny Vũ nói.

Theo Sonny Vũ, hành trình từ nghiên cứu đến sản xuất hàng loạt như hiện tại, doanh nghiệp gặp phải không ít khó khăn. Về phần công nghệ, vật liệu rất đắt, nên Arevo phải tự làm. Máy lắp giá bán cũng cao, Arevo vẫn phải tự lắp, tự sản xuất các miếng để lắp lại thành máy. Phần mềm cũng phức tạp.

Tuy nhiên, vợ chồng doanh nhân mong có thể sớm thành lập nhà máy in 3D, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho công nghiệp sản xuất của Việt Nam.

Vợ chồng Vũ Xuân Sơn (Sonny Vũ) và Lê Diệp Kiều Trang.

Ở talkshow "Nguy - Cơ" 25, vợ chồng doanh nhân đi sâu hơn về câu chuyện của doanh nghiệp trong Covid-19. Theo Sonny Vũ, một khó khăn mà đội ngũ Arevo phải đối mặt trong đại dịch là phải tự lắp đặt chiếc máy in 3D đầu tiên về Việt Nam và vận hành nó, do các kỹ sư nước ngoài không thể trực tiếp sang Việt Nam hỗ trợ. Ngược lại, những cơ hội khác cũng mở ra, do mọi người tập trung cho công việc, doanh nghiệp có thể tuyển dụng nhân tài một cách dễ dàng hơn.

Vượt qua mọi trở ngại, hiện tại doanh nghiệp có khoảng 4.500-5.000 đơn hàng và đẩy mạnh tiến độ sản xuất máy in tại Việt Nam và không ngại tuyển những kỹ sư trẻ, người có khả năng giải quyết vấn đề, thích những bài toán khó, đưa ra các cách giải quyết vấn đề mới, giúp doanh nghiệp phát triển.

Theo vợ chồng doanh nhân, việc học hỏi ý tưởng, mô hình kinh doanh của người khác không có gì đáng tranh cãi. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó sẽ rất khó để có được lợi thế lâu dài. Mọi người đều phải chủ động trong hành trình xây dựng cả kiến thức, kỹ năng đến nguồn lực của công ty.

Dưới bài viết, video liên quan talkshow "Nguy - Cơ" 24, 25 của Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ, khán giả có những bình luận luôn sôi nổi. Cụ thể, trên VnExpress, độc giả Lê Sơn Thuỷ nhận xét: "Cặp đôi này truyền cảm hứng cho nhiều người. Trân trọng anh chị". Khán giả Vũ Đức Dũng của Youtube nói: "Hay quá, người Việt Nam mình cũng giỏi lắm chứ. Toàn nói chuyện tầm cạnh tranh thế giới, ngưỡng mộ các bạn". Khán giả Khánh Đỗ gửi lời cảm ơn chương trình và bày tỏ lòng ngưỡng mộ chị Kiều Trang cùng anh Sonny Vũ.

Phùng Tuấn Đức - CEO Gojek: 400.000 lượt xem

Là khách mời của talkshow "Nguy - Cơ" 16, CEO Phùng Tuấn Đức cho biết một trong những lý do Gojek đặt chân vào Việt Nam là mang lại giá trị cho tài xế xe ôm, những người cách đây vài năm từng có cuộc sống rất vất vả và khó khăn. Gojek xem khách hàng, tài xế, chủ hàng là bạn, và trở thành siêu ứng dụng cũng phục vụ nhu cầu của họ.

Khi dịch bùng lên cuối năm 2019, doanh nghiệp dùng quỹ 6 triệu USD của tập đoàn Gojek để tạo ta những gói cứu trợ cùng các chương trình hỗ trợ về bảo hiểm cho tài xế. Nhiều tài xế thường xuyên chạy xe, gặp rủi ro cao nhận được gói bảo hiểm đến 100 triệu đồng.

Phùng Tuấn Đức - CEO Gojek Việt Nam.

CEO Gojek cho biết, giai đoạn đầu, khi mọi người hạn chế ra ngoài, mảng gọi xe của đơn vị này bị ảnh hưởng. Bù lại, mảng gọi đồ ăn tăng trưởng đột phá. Những món ăn tăng cường sức khoẻ hoặc đồ ăn chay trở nên phổ biến và đắt hàng. Riêng mặt hàng chay trong giai đoạn đó tăng trưởng 300%.

Ngoài ra, chìa khóa để doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người tiêu dùng là "lấy tài xế làm gốc". Trong Covid-19, doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ. Giai đoạn bình thường, các hoạt động kết nối như đá bóng, ca nhạc, hội diễn... dành cho đối tác. Các tài xế cảm nhận sự trân trọng, tâm trạng thoải mái, vui vẻ, sẽ nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho người dùng.

Hiện Gojek Việt Nam có rất nhiều thành viên đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu. Mỗi cá nhân rất giỏi vẫn biết cách làm việc cùng nhau để đưa công ty đi lên. Cách đội ngũ Gojek Việt Nam làm việc cùng nhau được vị lãnh đạo này đề cao.

Bài viết liên quan đến talkshow này nhận nhiều bình luận tích cực, trong đó, khán giả Phạm Công Tuyên để lại lời nhắn: "Đức, tài, mỹ, tâm là 4 từ ngắn gọn để nói về CEO Phùng Tuấn Đức". Một khán giả khác bình luận: "Tôi đã khóc khi xem đến hết video".

Shark Hưng - Phó Chủ tịch Cen Group: 370.000 lượt xem

Tham gia talk Nguy - Cơ 22 và Nguy - Cơ 23, Phó Chủ tịch Cen Group ví cơ hội như cách mỗi doanh nghiệp bước vào khúc cua, nơi thể hiện trình độ mỗi tay đua. Covid-19 cũng mang tới cơ hội để "đập bỏ", sửa chữa, khắc phục những bất cập mà trước đó chưa dũng cảm để bỏ nó.

Shark Hưng nhìn nhận, ở góc độ con người cũng như doanh nghiệp, sự va đập rèn giũa nên những bản lĩnh kiên cường. Có những người nỗ lực nắm bắt cơ hội rất tích cực, ngay từ khi dịch bắt đầu xảy ra. Kể cả những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như du lịch, thương mại, dịch vụ... Trong khi không ít người vẫn "nằm im" vì làm gì cũng sợ sụp đổ. Điều quan trọng nhất là trong khủng hoảng phải rèn luyện được khả năng chịu đựng sự tổn thương đến từ bên ngoài.

Shark Hưng - Phó Chủ tịch Cen Group.

"Mỗi doanh nghiệp nói chung và người lao động nói riêng đều phải tích cực tìm hành trình của riêng mình. Covid-19 có thể là một thảm họa tự nhiên, là yếu tố khách quan. Thái độ của doanh nghiệp hay mỗi người nên là đối mặt với nó, sẵn sàng bước tiếp", ông Hưng chia sẻ và cho biết Covid-19 có thể tiếp tục diễn ra trong 10-20 năm nữa, nhưng nếu mỗi doanh nghiệp chủ động ứng phó với nó sẽ có sức chống đỡ tốt hơn để tồn tại, vượt qua đại dịch.

Talkshow của Shark Hưng được khán giả của VnExpress Triều Dương nhận xét: "Hay lắm anh Hưng. Tôi học được nhiều điều từ những câu nói ở anh. Cảm ơn anh". Còn trên Youtube, tài khoản Trần Nguyện Lực chia sẻ: "Xem 2 lần cảm xúc vẫn như lần đầu. Cách nói chuyện rất truyền cảm hứng". Một số khán giả khác đánh giá chương trình rất ý nghĩa và bổ ích vì giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh.

Những kinh nghiệm và chia sẻ của các khách mời ở 3 tập phát sóng trên được nhiều khán giả nhận xét, là bài học hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như giới kinh doanh trong bối cảnh trong và sau Covid-19.

Độc giả xem lại các số Nguy - Cơ từ 1 đến 30. Những doanh nghiệp muốn chia sẻ câu chuyện của mình có thể liên hệ ban sản xuất chương trình tại đây.

Thư Kỳ