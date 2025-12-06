3 ôtô cháy rụi sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Khánh HòaXe đầu kéo tông vào xe tải và ôtô khách phía trước trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, gây cháy lan khiến cả ba phương tiện bị thiêu rụi, rạng sáng 6/12.

Khoảng 0h10, ông Lê Duy Hồng, 55 tuổi, lái xe đầu kéo biển số Gia Lai hướng ra Vạn Ninh. Khi đến xã Ninh Hòa Nam, xe bất ngờ đâm vào đuôi ôtô tải chở chuối biển Ninh Bình và ôtô khách chở 15 người biển số TP HCM đi phía trước.

Ba ôtô cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Ninh Hòa

Va chạm mạnh làm cabin xe đầu kéo bốc cháy, lửa nhanh chóng lan sang hai xe còn lại. Tài xế và phụ xe ở các xe hô hoán hành khách chạy ra ngoài thoát thân. Nhiều phương tiện cùng chiều phải dừng từ xa để tránh nguy hiểm.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) phối hợp Cảnh sát PCCC Khánh Hòa và Công an địa phương huy động hàng chục chiến sĩ, phun nước gần một giờ mới khống chế được đám cháy.

3 ôtô cháy rụi sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang 3 xe cháy trơ khung trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Video: Ninh Hòa

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn phần rơmoóc; xe tải và xe khách cháy trơ khung, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Khu vực được phong tỏa để điều tiết giao thông và phục vụ điều tra nguyên nhân.

Sự cố khiến đoạn cao tốc qua Ninh Hòa ùn ứ cục bộ. CSGT lập chốt phân luồng từ xa, hướng dẫn xe lưu thông chậm qua khu vực, đồng thời thu dọn mặt đường, kéo phương tiện bị nạn ra ngoài để giải tỏa hiện trường trong đêm.

3 ôtô cháy trơ khung trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Nam Ninh Hòa. Ảnh: Ninh Hòa

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, đã thông xe hơn 70 km đầu vào tháng 4 và dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Tuyến 4 làn xe, tốc độ 90 km/h, khi khai thác đồng bộ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải quốc lộ 1 và kết nối liền mạch mạng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bùi Toàn