3 người mua bán tê tê Java bị khởi tố

Đồng NaiNgô Thanh Hưng cùng 2 người đàn ông bị khởi tố vì có hành vi buôn bán, vận chuyển tê tê Java - động vật hoang dã, quý hiếm.

Ngày 18/8, Hưng cùng Hà Thanh Nam (52 tuổi) và Đoàn Ngọc (48 tuổi) bị Công an Đồng Nai điều tra tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, Nam và Ngọc được tại ngoại.

Công an bắt quả tang Hưng mua bán vận chuyển tê tê Java. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, cuối tháng trước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Công an phường Bình Lộc và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Hưng đang có hành vi mua bán, vận chuyển một cá thể tê tê Java.

Khi biết Hưng bị bắt, Nam và Ngọc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi liên quan.

Tê tê Java tên khoa học Manis javanica, là động vật hoang dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và tiêu thụ. Tại Đồng Nai, tê tê Java phân bổ ở khu vực Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Phước Tuấn