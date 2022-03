3 người mất tích trong mưa lớn miền Trung

Mưa to, biển động làm ba người ở Phú Yên mất tích, hơn 50 tàu bị chìm, ở Bình Định hàng trăm nhà ngập, hai người bị thương.

Từ 30/3 đến sáng 31/3, miền Trung xuất hiện mưa lớn bất thường. Ban Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên cho biết gió giật trong mưa lớn sáng nay đã nhấn chìm hơn 50 tàu ở TP Tuy Hòa và huyện Tuy An, ba ngư dân mất tích.

Nhiều tàu cá gần bờ ở Phú Yên bị sóng đánh chìm, sáng 31/3. Ảnh: Phú Khánh

Chỉ riêng ở xã An Phú, TP Tuy Hòa, đã có hơn 30 tàu cá bị sóng đánh chìm. "Hầu hết là tàu neo đậu gần bờ, sóng lớn bất ngờ người dân không kịp trở tay", ông Ngô Đức Hiên, Chủ tịch xã An Phú nói.

Chính quyền TP Tuy Hòa và huyện Tuy An đã huy động công an, bộ đội và dân quân cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn giúp người dân, song sóng đang rất lớn việc cứu nạn, tìm kiếm chỉ diễn ra gần bờ.

Tại Bình Định, mưa lớn hai ngày đã gây ngập cho hàng trăm nhà dân ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn ngập khoảng 0,3 - 0,5m.

Sáng nay, ở thị trấn Tuy Phước xảy ra trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm vỡ ngói, bay mái tôn và gãy hai trụ điện ở quán cà phê ở thôn Trung Tín 2 (thị trấn Tuy Phước). Hai người đang ngồi uống cà phê trong quán bị thương được đưa vào bệnh viện.

Quán cà phê ở Bình Định bị lốc xoáy làm vỡ ngói, hai người bị thương. Ảnh: Trung Tín

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều qua đến sáng nay, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực phía Đông Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thăng Bình (Quảng Nam) mưa 95mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 227mm, Sơn Hà (Phú Yên) 237 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 288 mm, Ea M’Doal (Đắk Lắk) 124 mm,...

7h ngày 31/3, vùng áp thấp ngay trên bờ biển Nam Trung Bộ, đang di chuyển về phía Tây. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ nay đến 2/4, ở Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Còn theo TS Huy Nguyễn, chuyên gia dự báo độc lập, đây là đợt mưa bất thường được hình thành bởi một rãnh áp thấp nhiệt đới đi từ phía Đông Nam ngoài khơi Philippines vào Biển Đông và tiếp cận đất liền nước ta. Thông thường, tháng 3 vẫn đang là tháng mùa khô ở vùng này. Đợt mưa giúp bù nước cho Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, và đồng bằng Mekong nhưng đồng thời cũng khiến cho diện tích lớn các ruộng lúa đang trổ bông ở vùng ven biển thiệt hại.

Phạm Linh