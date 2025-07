3 người liên quan vụ đánh hai thiếu niên ở tiệm game bị tạm giữ

Lâm ĐồngNguyễn Vũ Hảo, chủ tiệm game ở TP HCM, cùng hai người đàn ông liên quan vụ đánh dã man hai thiếu niên đã bị CSGT bắt giữ tại một nhà nghỉ.

Ngày 6/7, Hảo, 30 tuổi, chủ tiệm game; Nguyễn Đức Duy, 23 tuổi, và Vũ Trọng Nghĩa, 31 tuổi bị Công an Lâm Đồng bàn giao cho Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Vũ Hảo tại cơ quan công an. Ảnh: Hoài Thanh

Hôm qua, nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP HCM, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng huy động nhiều lực lượng vào cuộc truy xét. Đến tối cùng ngày, phát hiện Hảo, Duy và Nghĩa có mặt tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận cũ), CSGT phối hợp với Công an xã Liên Hương bắt giữ cả ba tại một nhà nghỉ lúc hơn 0h.

Hành vi cụ thể của ba người này chưa được công bố.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông (được xác định là Hảo) hành hung tại khu vực để xe trước tiệm game - Internet trên đường Tô Ký, phường Tân Thới Hiệp.

Theo nội dung video, Hảo mặc áo đỏ đã liên tục đánh hai thiếu niên 12 và 13 tuổi bằng nắp thùng nhựa, dụng cụ hốt rác, nón bảo hiểm, tay và chân. Dù hai nạn nhân ngã xuống nền gạch, ông này vẫn tiếp tục đá vào vùng mặt.

Hành vi của Hảo gây bức xúc dư luận. Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM xác định sự việc xảy ra vào ngày 23/3, và chủ tiệm game đang có mặt ở Lâm Đồng nên đề nghị cảnh sát nơi này phối hợp.

Hoài Thanh - Trường Hà