3 người chết cháy ở Gia Lai vì bị phóng hỏa

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Trọng Niên, 52 tuổi, đã tưới xăng đốt căn phòng ở thị xã An Khê khiến 3 người thiệt mạng, sau đó về tự sát.

Gần 2h hôm nay, lửa bùng lên trong căn nhà trọ ở phường An Tân. Hàng chục cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê được huy động đến dập lửa.

Hiện trường vụ cháy rạng sáng 9/1. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong trong nhà vệ sinh, gồm: bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, 45 tuổi; con gái 15 tuổi và ông Nguyễn Thành Tý, 53 tuổi, bạn trai của bà Vân.

Trích xuất camera hiện trường, Công an tỉnh Gia Lai xác định ông Niên là người phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm với bà Vân. Rạng sáng nay, ông ta đã mang can xăng 5 lít đến nhà trọ của bà Vân tưới, châm lửa. Sau khi gây án, Niên về nhà cách đó khoảng một km tự tử.

Trần Hóa