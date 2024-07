3 người bị phạt vì đăng tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghệ AnCông an xác định 3 người đã đăng thông tin xuyên tạc, phủ nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xúc phạm uy tín của Đảng.

Ngày 30/7, Công an huyện Quỳnh Lưu và Thanh Chương ra quyết định xử phạt hai người đàn ông 36-40 tuổi số tiền 7,5 và 5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Cùng vi phạm trên, người phụ nữ 43 tuổi ở xã Mã Thành đang bị Công an huyện Yên Thành củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính.

Công an huyện Thanh Chương làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nhà chức trách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần hôm 19/7 là mất mát vô cùng to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhân dân, kiều bào trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế đều bày tỏ sự kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ tới những đóng góp, công lao to lớn của ông Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện hai người đàn ông đã đăng bài viết lên mạng xã hội với nội dung "bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm, phủ nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; công kích, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước...".

Người phụ nữ ở huyện Yên Thành bị xác định đã đăng tải hình ảnh cắt ghép, được cho là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tăng tương tác cho tài khoản cá nhân.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này đều thừa nhận hành vi sai phạm, đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Đức Hùng