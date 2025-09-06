3 người bị bắt vì 'đu trend' chặt biển số xe

An GiangVác hung khí chặn người đi đường để chặt biển số xe rồi khoe "chiến tích" lên mạng xã hội, Nguyễn Trần Lê, 19 tuổi, cùng hai đồng phạm bị bắt.

Ngày 6/9, Lê, Nguyễn Văn Nghĩa, Dương Công Bằng (19-21 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

"Đu" theo trào lưu xấu, ba thanh niên bị bắt. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, rạng sáng 1/9, 3 người này cùng một số thanh niên khác chạy xe máy, mang theo dao tự chế, gậy... chặn các xe máy mang biển số trong tỉnh An Giang để hành hung, chặt biển số. Băng nhóm này khiến tổng cộng có 6 người bị thương, hai xe hư hỏng.

Nhận tin báo, công an bắt Lê, Nghĩa và Bằng; đang truy tìm những người còn lại. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai bắt chước trào lưu chặt biển số "khoe mẽ" trên mạng xã hội.

Hồi đầu năm, tại Quảng Ninh, 11 thanh thiếu niên đã mang hung khí, dùng chai lọ và dao để tấn công người đi đường, tháo biển kiểm soát xe máy rồi đăng tải video lên TikTok nhằm tạo sự nổi bật và được tán dương trên mạng. Họ bị bắt về tội Cướp tài sản.

Theo công an, những người thực hiện hành vi này có tuổi đời còn rất trẻ, không có việc làm ổn định, thường xuyên theo dõi những trào lưu lệch lạc trên mạng xã hội. Ngoài ra, chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, họ có xu hướng khiêu khích, thách thức nhau. Việc này, theo cơ quan điều tra, cần các gia đình quan tâm giáo dục con cái nhiều hơn, tránh phạm pháp.

Ngọc Tài - Dương Đông